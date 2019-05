Che cos'è il Consiglio europeo

È forse l'organo europeo più importante. Il Consiglio europeo, si legge nel sito ufficiale dell'Ue, «definisce l’orientamento politico generale e le priorità dell’Unione europea». Attualmente il presidente è il polacco Donald Tusk eletto il primo dicembre 2014 per un secondo mandato dal Consiglio stesso. Secondo il Trattato di Lisbona del 2009, infatti, la carica è diventata stabile e non più vincolata alla presidenza di turno. Il presidente viene eletto ogni due anni e mezzo e il rinnovo è valido per una sola volta e ufficialmente rappresenta l'Ue fuori dai suoi confini.

QUALE È LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

L'organo è composto dai capi di Stato o di governo dei Paesi dell'Ue, ma anche dal presidente della Commissione europea e dall'Altro rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza. Formalmente è convocato e presieduto dal suo presidente e normalmente si riunisce quattro volte all'anno, ma è prevista una procedura per effettuare riunioni straordinarie se necessario.

QUALI SONO LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO

Il Consiglio europeo nel definire l'orientamento politico si occupa di gestire questioni complesse e delicate che non trovano soluzioni a livello di cooperazione intergovernativa, ma non solo. Definisce anche la politica estera comune e di sicurezza dell'Ue, tenendo conto anche degli interessi dell'Unione e delle implicazioni per la difesa. Ma il potere si estende anche su altri organi Ue in particolare eleggendo i candidati a ruoli di alto profilo in particolare della Bce e della Commissione europea. Su ogni questione all'esame del Consiglio europeo si può chiedere alla Commissione di presentare una proposta o chiedere al Consiglio dell'Ue di occuparsene.

COME SI VOTA NEL CONSIGLIO EUROPEO

In generale il Consiglio adotta le varie decisioni per consenso, ma esistono anche due altre modalità. La prima è quella per maggioranza qualificata alla quale si ricorre più spesso. Viene usata quando l'assemblea deve votare una proposta della Commissione o dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza. È considerata valida solo con l'approvazione del 55% degli Stati membri, cioè 16 Paesi su 28. In alternativa il provvedimento può essere approvato con il voto di un numero di Stati membri che rappresenti almeno il 65% della popolazione totale dell'Ue. La seconda modalità di voto è l'unanimità e viene usata solo in alcuni casi: concessione di nuovi diritti ai cittadini, adesione di un nuovo Stato all'Ue, materia di imposte dirette, finanze europee, alcune disposizioni in materia di giustizia, armonizzazione della legislazione nazionale in materia di sicurezza e protezione sociale.

QUALI SONO LE SEDI DEL CONSIGLIO EUROPEO

Il Consiglio ha due sedi, entrambe a Bruxelles. La principale è quella del Palazzo Justus Lipsius. Edificato negli Anni 80, si trova in Rue de la Loi, 175. Si trova di fronte al palazzo Berlaymont che ospita la Commissione europea. La seconda sede è quella di Palazzo Europa, l'edificio, costruito negli Anni 20 e ristrutturato tra il 2007 e 2016, è collocato nel quartiere europeo di Bruxelles, in Rue de la Loi e viene utilizzato anche dal Consiglio dell'Unione europea. Dal 2017 l'edificio ospita i vertici dell'Unione, vertici multilaterali e anche riunioni ministeriali.