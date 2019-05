Violenze dopo il voto in Indonesia: sei morti e centinaia di feriti

In seguito alle violenze il ministro per la sicurezza ha annunciato che i social media saranno bloccati in alcune zone di Giacarta, come misura di prevenzione per le proteste ancora in corso nella capitale indonesiana da parte dei sostenitori di Subianto, il candidato sconfitto alle elezioni del mese scorso dal presidente Joko Widodo. Su Twitter, indonesiani riportano che Whatsapp, Instagram e Facebook sono già fuori uso se non si utilizza una connessione Vpn.