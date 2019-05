Il questionario alle forze speciali russe: «Sparereste sulla folla?»

Un soldato delle forze speciali russe ha rivelato che in gennaio il Ministero della Difesa ha condotto un sondaggio tra i militari del suo distaccamento per chiedere se fossero disposti a sparare contro i manifestanti nel caso in cui fosse impartito l'ordine. L'intero battaglione - 110 soldati - ha risposto di essere pronto ad aprire il fuoco sulla folla. L'uomo, che ha reso la sua testimonianza presso gli uffici di Tymem del Fondo Anti-Corruzione di Alexei Navalny celando le proprie fattezze, ha in seguito svelato la sua identità alla testata Znak fornendo tutti i documenti di riconoscimento. «Ora rimpiango il fatto di non essere riuscito a fotografare il questionario e a pubblicarlo su Internet», ha detto il soldato (identificato solo come Artur dalla testata). «Non ho avuto questa possibilità ma abbiamo pensato che il sondaggio fosse condotto in tutta la Russia e che lo avremmo trovato su Internet», ha aggiunto. Il questionario era composto da 10 domande, tutte a sfondo politico, e richiedeva di scrivere il proprio nome e cognome.

IMPRENDITORE RUSSO ARRESTATO A COMO

Il 21 maggio un magnate russo, Andrey Smyshlyaev, è stato arrestato dalla Polizia di Stato in provincia di Como dove possiede una villa sul lago. L'uomo, ricercato nel Paese d'origine, sarebbe un oppositore di Vladimir Putin e la vicenda appare quindi particolarmente delicata. L'imprenditore, che è un milionario, da quando ha lasciato la Russia si occupa di affari tra Londra e l'Italia, e su di lui grava un ordine di cattura internazionale «per una sottrazione da 40 mila euro». «È come smuovere l'Interpol per arrestare un italiano autore di uno scippo in vacanza all'estero», ha detto al Corriere della Sera il suo legale, l'avvocato Alexandro Maria Tirelli, che si oppone a un'estradizione «che ha l'odore della persecuzione politica».