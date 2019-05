Perché la vittoria di Modi alle elezioni in India porta conflitto

MODI PERDE STATI MA CON LA PROPAGANDA NE GUADAGNA ALTRI

Un ostacolo non insormontabile. Per i voti in calo in Stati come il Bengala occidentale, per decenni amministrato dai comunisti, o come il grande e popoloso (quasi 230 mila abitanti) Uttar Pradesh dove i principali partiti regionali che lo governano erano coalizzati contro Modi, ce ne sono altri migliaia in arrivo dai territori più favorevoli. Con partiti locali in sintonia con il Bjp, o disposti a farsi comprare dai suoi finanzieri. La campagna del partito di massa è stata caratterizzata dall'onnipresenza del carismatico premier, una propaganda martellante su ogni media, possibile grazie alla liquidità della lobby induista che appoggia Modi: da febbraio, il Bjp ha speso sei volte tanto il Congresso nazionale del giovane Rahul Gandhi. Avversario inesperto e politicamente poco dotato, è emerso in questi anni, ma anche con meno disponibilità: negli exit poll la sinistra laica dei Gandhi si è fermata a circa 130 seggi. Per un voto che ha attraversato 7 Stati e oltre 800 milioni di elettori, dall’11 aprile al 18 maggio scorso, sono però premature anche le proiezioni.

PROTESTE VIOLENTE E SCONTRI MORTALI NEI DUE MESI DEL VOTO

Lo spoglio è in corso. Alle Amministrative del 2018 il partito di Modi ha perso i tre Stati del Madhya Pradesh, del Chhattisgarh e del Rajasthan. Mentre alle Legislative i weekend elettorali sono stati costellati da scontri anche sanguinosi: nel Bengala occidentale sono esplose proteste violente contro il Bjp dei sostenitori del movimento Trinamool della leader dei contadini Mamata Banerjee, la «leonessa del Bengala» andata al governo nello Stato dopo i comunisti; nelle prime settimane del voto sono stati compiuti attacchi dai separatisti del Kashmir e dai ribelli maoisti nell’India orientale, con decine di morti. Migliaia di agenti sono stati schierati ai seggi: un clima di accesa tensione fomentato dal nazionalismo di Modi che ha cavalcato a fini elettorali anche il grave attentato in Pakistan del febbraio scorso, rispondendo con i raid a soldati indiani uccisi dai jihadisti. La propaganda del Bjp è stata costruita sul nemico, non sui contenuti, così il premier ha potuto distrarre l’attenzione dalle promesse elettorali del 2014 mancate sui progressi dell’economia e milioni di posti di lavoro.