Trump ora mette nel mirino anche il big sorveglianza Hikvision

ACCUSE RESPINTE AL MITTENTE

Hikvision ha respinto tutte le accuse sulle condotte censurabili nello Xinjiang, chiedendo un trattamento equo agli Usa. «Hikvision è un fornitore di prodotti. Non abbiamo niente a che vedere con qualsiasi azione inappropriata», ha precisato la società in una nota. «Non abbiamo mai condotto e mai lo faremmo su operazioni che comportino la violazione dei diritti umani». La società ha ricordato di aver assoldato esperti dagli Usa per verificare le sue attività nella regione, volendo rispondere sulla vicenda a conclusione della raccolta degli elementi.

PECHINO: «BASTA DISCREDITO DA PARTE DEGLI USA»

In difesa dell'azienda è arrivato anche da Pechino, per bocca del portavoce del ministero degli Esteri Lu Kang che ha spiegato come la Cina solleciti gli Stati Uniti a «non gettare più discredito» sulle sue società usando i «poteri nazionali». Kang ha poi aggiunto che «la Cina insiste perché gli Usa assicurino un ambiente equo e non discriminatorio alle società cinesi».