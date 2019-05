Quali sono i commissari europei che hanno più potere

6. CONCORRENZA

Margrethe Vestager, commissaria alla concorrenza, è con la responsabile al commercio Cecilia Malmström, una delle poche ministre dell'Unione europea che può fare affidamento su amplissimi poteri, essendo a capo di uno dei pochi settori in cui la Commissione europea ha una competenza esclusiva, che quindi supera i poteri degli Stati membri. E infatti nel settore dell'Antitrust l'Ue è diventata il riferimento globale. Le multe alle grandi multinazionali del tech Usa? Le commina la direzione alla Concorrenza. Le inchieste sull'evasione fiscale su Ikea? Le penali legate al Dieselate? Gli aiuti di Stato? Le condanne a Gazprom? Non c'è settore, dal mercato comune dell'energia a quello digitale, dalla finanza alle banche, dove non arrivi la longa manus della direzione generale concorrenza che ha come bussola il principio per cui se valgono le stesse regole per tutte le imprese, level plein field come amano ricordare i collaboratori di Vestager, allora a guadagnarci sono i cittadini europei.