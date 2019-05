Assange è accusato di spionaggio dagli Stati Uniti

Dopo l'inchiesta per stupro riaperta in Svezia, adesso Julian Assange è sotto accusa per spionaggio negli Stati Uniti. Secondo il New York Times al fondatore di WikiLeaks vengono contestate 17 violazioni della legge, in relazione alla pubblicazione avvenuta nel 2010 di documenti classificati del Pentagono sulla guerra in Iraq. Tra questi anche un video di 17 minuti che mostrava l’uccisione di 12 civili in un attacco condotto da due elicotteri militari americani. A maggio del 2010 il soldato Chelsea Manning venne arrestato con l’accusa di aver divulgato il filmato, assieme ad altri documenti militari secretati. E sempre nel 2010 è partita l'inchiesta per stupro contro Assange recentemente riaperta in Svezia. Per la pubblicazione dei documenti segreti, il fondatore di WikiLeaks rischia una condanna fino a cinque anni di carcere.

