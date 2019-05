Gli exit poll del 23 maggio per le elezioni europee 2019

A festeggiare, se gli exit poll, dovessero essere confermati, soprattutto Frans Timmermans, attuale vicepresidente della Commissione europea, e candidato olandese alla presidenza Ue per i socialisti. Aumenta in ogni caso anche l'affluenza in Olanda, rispetto a quelle del 2014. Secondo la proiezione dell'Ipsos, il 23 maggio 2019 ha votato il 41,2% degli olandesi contro il 37,3% di cinque anni fa.