Perché le europee 2019 sono fondamentali per la Georgia

«Certo, vogliamo vivere meglio economicamente, ma non vogliamo la distruzione dei nostri valori», è la reazione di molta gente a questa propaganda, spiega la Bolkvadze, il cui centro ha avviato una campagna di informazione sui vantaggi dell'Ue e della Nato e che organizza anche incontri nei villaggi. «Contro questa propaganda non basta più stare sulla difensiva, smontando sui media queste bugie. Occorre fare una contro-propaganda attiva, parlando alla gente di cosa sia veramente l'Europa». Il risultato, secondo Bolkvadze, è che anche una parte dei preti ortodossi ha ammorbidito le sue tradizionali posizioni anti-occidentali. Mentre il parlamento pubblicherà in giugno i risultati di un'inchiesta approfondita, frutto della collaborazione con Ong, think-tank ed esperti, per rendere noti fonti, meccanismi e finanziamenti della campagna di disinformazione pro-russa.

LA SPERANZA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA

Le opposizioni ritengono che il governo attuale abbia rapporti ambigui con Mosca e temono che stia trascinando i piedi nell'avvicinamento all'Occidente. Ma, alla fine, l'attrazione deve essere nei due sensi: «Alla lunga, se l'Europa non ci viene incontro, la Georgia si stancherà di aspettare», spiega Giorgi Bardidze, storico del think-tank Georgian Foundation for Strategic and International Studies. «Le elezioni europee», sottolinea la Bolkvadze, «avranno delle ripercussioni forti qui e noi le seguiamo con molta apprensione. Se l'integrazione viene compromessa, se fra i Paesi europei si creano dei fossati, allora per noi tutto diventa più difficile» e contrastare la propaganda russa, che per fiaccare il morale della gente si nutre anche di fatti veri, come la Brexit o la crisi di consenso verso Bruxelles, potrebbe diventare una fatica di Sisifo.