Quali sono le liste politiche italiane alle elezioni europee 2019

La legge elettorale italiana per le Europee prevede un sistema proporzionale puro. Il calcolo è effettuato su base nazionale e solo in un secondo momento applicato alla circoscrizione: di conseguenza, il partito che otterrà più o meno il 10% dei voti a livello nazionale otterrà più o meno il 10% dei seggi in ognuna delle cinque circoscrizioni. La soglia di sbarramento per ottenere almeno un seggio è fissata al 4% su base nazionale.

FINO A TRE PREFERENZE, MA NIENTE VOTO DISGIUNTO

Si potranno esprimere fino a tre preferenze, scrivendo i cognomi dei candidati accanto ai simboli. Non è permesso il voto disgiunto e, in caso di due o tre preferenze, i voti devono necessariamente attribuiti candidati di genere diverso. Non si è possibile votare soltanto uomini, né soltanto donne. Ecco i candidati dei principali partiti in tutte e cinque le circoscrizioni.

ITALIA NORD-OCCIDENTALE (Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

LEGA

Matteo Salvini

Heidi Monica Andreina

Marco Campomenosi

Alessandra Cappellari

Marta Casiraghi

Dante Cattaneo

Angelo Ciocca

Gianna Gancia

Danilo Lancini

Pietro Antonio Marrapodi

Laura Molteni

Alessandro Panza

Vittoria Poggio

Cristina Porro

Marco Racca

Paolo Sammaritani

Silvia Sardone

Isabella Tovaglieri

Stefania Zambelli

Marco Zanni

MOVIMENTO 5 STELLE

Maria Angela Danzì

Eugenio Casalino

Eleonora Evi

Tiziana Beghin

Silvia Malivindi

Christian Di Feo

Paola Macchi

Marcella Gilardoni

Andrea Togno

Giuseppe Mastruzzo

Daniele Tromboni

Paola Pizzighini

Alessandro Di Pierro

Marco Mesmaeker

Andrea Palumbo

Simona Barello

Nicola Clerici

Maria Cristina Migliore

Monica Ferraris

Piero Puozzo

PARTITO DEMOCRATICO

Giuliano Pisapia

Irene Tinagli

Enrico Morando

Patrizia Toia

Brando Benifei

Mercedes Bresso

Caterina Avanza

Giuliano Faccani

Monica Bersanetti

Pietro Graglia

Ivana Borsotto

Pierfrancesco Majorino

Edda Crosa

Luigi Morgano

Anna Mastromarino

Pierluigi Mottinelli

Angela Radicchi

Carmine Pacente

Ernestina Signoroni Lomi

Daniele Viotti

FORZA ITALIA

Silvio Berlusconi

Lara Comi

Massimiliano Salini

Giuseppina Versace (Giusy)

Anna Lisa Baroni

Daniela Ruffino

Amir Atrous

Salvatore Barbagallo

Damiano Bormolini

Cinzia Maria Bosso

Benedetta Gaia Cosmi

Elisabetta Fatuzzo

Francesco Graglia

Massimiliano Grimaldi

Matteo Motta

Roberta Paparatto

Mauro Parolini

Maria Rosa Assunta Porta

Pietro Tararella

Claudia Toso

+ EUROPA

Benedetto Della Vedova

Silvja Manzi

Paola Testori

MarcoMarazzi

Giulia Pastorella

Gabriele Molinari

Dino Guido Rinoldi

Cristina Bagnoli

Maurizia Bertoncino

Igor Boni

Inoussa Bara

Elena Marcellino

Alessandra Micalizzi

Stefano Morcelli

Lia Orfei

Mirko Paulon

Daniela Poggio

Marco De Andreis

Lorenzo Tosa

Martina Riva

FRATELLI D'ITALIA

Giorgia Meloni

Francesco Alberoni

Giovanni Berrino

Fabrizio Bertot

Ubaldo Emilio Borchi

Marina Chiarelli

Novella Ferrini

Carlo Fidanza

Pietro Fiocchi

Daniela Garnero Santanché

Agostino Ghiglia

Rosaria Lombardi

Stefano Maullu

Nicoletta Molinari

Federica Picchi

Mafalda Poli

Paola Renata Radaelli

Giuseppe Romele

Roberto Rosso

Maurizia Rota

LA SINISTRA

Eleonora Cirant

Massimo Amato

Maria Gabriella Branca

Alberto Anghileri

Cristina Elisa Cattafesta

Rosario Carvelli

Valentina Cera

Paolo Ferrero

Silvana Cesani

Aniello Fierro

Chiara Giordano

Roberto Pompilio detto Cantu’ Giudici

Sonia Modenese

Luca Massironi

Daniela Padoan

Paolo Narcisi

Rahel detta Rachela Sereke

Argyrios Detto Argiris Panagopoulos

Cristina Torli

Mirko Rauso

EUROPA VERDE