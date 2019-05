Olanda e Regno Unito hanno dato il via alle Europee 2019

IL RISCHIO POPULISTA IN OLANDA

In Olanda si gioca una sfida interna a conservatori e populisti. Il voto sarà un test per il governo del liberale Mark Rutte, già uscito traballante dalle elezioni per il Senato dello scorso 27 marzo. In quell'occasione si impose, Thierry Baudet, controverso leader del partito populista di destra Forum voor Democratie (FvD), arrivato a sorpresa primo sottraendo voti allo xenofobo Wilders grazie al suo approccio più soft. Ed ora è dato nei sondaggi testa a testa con i liberal-conservatori di Rutte (VVD), mentre il Freedom Party di Wilders rischia di esserne fagocitato.

I sondaggi vedono in arrivo per il VVD cinque seggi, tanti quanti quelli che prenderebbe il FvD, alla sua prima prova in Europa. La differenza, come nel resto dell'Unione, la farà l'affluenza. E dato che i partiti con posizioni più estreme sono tendenzialmente quelli che smuovono più elettori, le quotazioni di Baudet sono in ascesa. La sua vittoria non sarebbe immediatamente un aiuto a Salvini e ai suoi alleati: FvD vuole entrare nel gruppo dei conservatori e riformisti (ECR) e non in quello di Lega e Front National (EFN). Ma le attuali formazioni del Parlamento Ue sono tutte destinate a cambiare dopo il 26 maggio, e gli euroscettici populisti potrebbero finire in un'unica casa.