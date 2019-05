Che cos'è il Consiglio dell'Unione europea

Il Consiglio dell'Unione europea è l'unico organo dell'architettura europea a composizione variabile. Ufficialmente, si legge nel sito dell'Ue, è la «voce dei governi dei Paesi dell’Ue» e adotta «atti normativi dell’Ue e ne coordina le politiche».

QUALE È LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Come detto la composizione è variabile poiché è un organo formato via via dai ministri dei governi di ciascun Paese dell’Ue competenti per la materia in discussione. Il Consiglio non ha infatti membri permanenti, ma si raduna in 10 diverse configurazioni. Non vi è una particolare gerarchia tra le varie formazioni, anche se il Consiglio "Affari generali" ha uno speciale ruolo di coordinamento e il Consiglio "Affari esteri" riveste una particolare importanza.

QUALI SONO LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Il Consiglio adotta le leggi dell'Ue in concorso con il parlamento europeo e basandosi sulle proposte della Commissione europea. Si occupa anche di coordinare le politiche dei Paesi Ue, di elaborare la politica estera dell'Unione in base agli orientamenti ottenuti dal Consiglio europeo. Ma si occupa anche di firmare gli accordi tra l'Ue e altri Paesi o organizzazioni internazionali. Una riunione particolare, l'Ecofin, composta dai ministri delle Finanze in concerto con il parlamento europeo approva il bilancio annuale dell'Unione. Le decisioni vengono adottate a maggioranza qualificata (il 55% dei Paesi) o il voto degli Stati membri che rappresentano il 65% della popolazione totale dell'Ue. Una votazione può essere bloccata da almeno quattro Paesi (che rappresentino il 35% della popolazione). Alcune materie, come politica estera o fiscalità, richiedono l'unanimità.

QUALI POTERI HA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

La presidenza del del Consiglio dell'Unione europea è l'unica carica che non viene assegnata tramite elezione o nomina. È infatti esercitata a turno dal governo dei vari Stati membri con un mandato che dura sei mesi. I primi sei mesi del 2019, ad esempio, sono gestiti dalla Romania, seguita dalla Finlandia e dalla Croazia. I vari ministri dei governi che guidano il Consiglio presiedono quindi le sedute dello stesso. Per esempio il prossimo Consiglio "Giustizia" verrà presieduto dal ministro della Giustizia romeno Tudorel Toader. A tenere insieme tutte le istanze il Consiglio Affari generali con l'appoggio del Comitato dei rappresentanti permanenti, una sorta di "ambasciatori nazionali" dei vari Paesi presso l'Unione.

QUALI SONO LE SEDI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Come per il Consiglio europeo anche quello dell'Unione europea ha due sedi, entrambe a Bruxelles. La prima, dal 2017, a Palazzo Europa, Rue de la Loi, 155. La seconda invece è quella di Palazzo Justus Lipsius, che ha sede sempre nella capitale belga in Rue de la Loi, 175.

QUALI DIFFERENZE CI SONO TRA IL CONSIGLIO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le differenze tra i due organi sono molteplici. Il Consiglio europeo ha una presidenza fissa, oggi è guidato da Donald Tusk, mentre quella del Consiglio dell'Unione europea cambia ogni sei mesi. Quest'ultimo si occupa di questioni pratiche insieme alla Commissione europea e al parlamento. Il primo invece riunisce ogni tre mesi i leader per delineare in senso ampio le direttrici politiche dell'Unione.