Raid delle forze di Haftar sul parlamento libico dell'Est

Il 23 maggio il premier del governo di accordo nazionale libico e rivale di Haftar, Fayez al Sarraj, ha incontrato a Tunisi i notabili di alcuni gruppi tribali della Cirenaica «con i quali ha avuto un colloquio franco a proposito delle aggressioni alle quali la capitale libica è sottoposta, fattore che ha messo i libici gli uni contro gli altri, a causa delle gravi perdite in termini di vite umane che minacciano di disintegrare la società libica». In una nota, si legge che «Sarraj ha anche detto che quello che alcuni tentano di voler far sembrare come un conflitto tra Est e Ovest è invece in realtà un conflitto tra chi vuole stabilire uno Stato civile e chi vuole militarizzare lo Stato e tornare al totalitarismo».

LA RIUNIONE TRA SARRAJ E I NOTABILI DELL'EST ANTI-HAFTAR

«Contiamo su di voi notabili e saggi dell'Est, dell'Ovest e del Sud, sulle città, le tribù, le famiglie, per far fronte questi tentativi di attacco perché la nostra società resti unita, così com'è», le parole del premier. Infine, Sarraj «ha lanciato un appello agli abitanti della Cirenaica affinché tengano lontani i loro figli da questa guerra condotta da una persona per ottenere il potere, la sola guerra che i nostri figli devono combattere è quella per la costruzione e non la distruzione. Le famiglie della Cirenaica hanno espresso il loro rifiuto totale alla sedizione e all'odio». Tra i notabili dell'Est erano presenti alla riunione, alcune personalità anti-Haftar.