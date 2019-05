Weinstein pagherà 44 milioni per chiudere i processi contro di lui

Harvey Weinstein ha raggiunto con il procuratore generale di New York un accordo da 44 milioni di dollari per risolvere l'azione legale intentata nei suoi confronti da alcune donne che lo accusano di abusi sessuali. La notizia è stata riportata in anteprima dal Wall Street Journal. In base all'intesa, circa 30 milioni di dollari andrebbero ripartiti tra alcune accusatrici, creditori dell'ex studio di produzione cinematografica di Weinstein ed ex dipendenti. Il resto della somma sono spese legali per il pool di avvocati che difende l'ex re di Hollywood.

ESCLUSI DAL PATTEGGIAMENTO I DUE PRESUNTI STUPRI

L'esborso economico per il produttore alla fine potrebbe essere però molto inferiore. Gran parte della somma potrebbe infatti essere coperta dalle assicurazioni, nell'ambito del procedimento di bancarotta della società Weinstein Company, che ha dovuto dichiarare fallimento nel marzo 2018 quando alcune decine di donne accusarono pubblicamente il produttore di molestie e abusi . Non faranno parte del patteggiamento con le vittime, invece, le accuse di rilevanza penale di cui si occupa un tribunale di New York: denunce di stupri da parte di due donne, per fatti avvenuti nel 2006 e nel 2013.