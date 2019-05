Il caso Huawei può finire nell'accordo Usa-Cina

Il caso Huawei potrebbe essere risolto nell'ambito dell'accordo commerciale con la Cina: lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, pur definendo il colosso tecnologico cinese «molto pericoloso». Restano sotto i riflettori, intanto, le aziende che con la Tlc cinese hanno rapporti di fornitura.

CRESCONO LE INCOGNITE SUI PARTNER COMMERCIALI

Dopo gli annunci arrivati nei giorni scorsi da Google, che potrebbe tagliare la licenza Android ai telefonini dell’azienda, e dalla britannica Arm, pronta a fermare le vendite di chip al colosso cinese, a tenere banco è stato il caso Panasonic. Dopo la circolazione della notizia di una interruzione nelle spedizioni di alcuni componenti, è stata la stessa Huawei a fare riferimento a una comunicazione pubblicata dall’azienda giapponese sul proprio sito cinese per cui le forniture procederebbero «normalmente». Per Pompeo, comunque, altre società rivedranno la loro posizione. «Ce lo aspettiamo», ha confermato in un'ntervista a Cnbc, parlando di una «missione educativa» in questo senso del Dipartimento di Stato.