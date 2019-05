Cosa sappiamo dell'esplosione a Lione del 24 maggio

L'esplosione si è verificata poco dopo le 17 e 30 in una zona pedonale nei pressi di Place Bellecour, nel cuore della città. Secondo fonti di polizia, confermate dal procuratore Nicolas Jacquet, un pacco bomba «contenente viti o bulloni» sarebbe stato lasciato per strada all'altezza della panetteria La Brioche Dorée all'angolo con rue Victor-Hugo. I feriti sarebbero almeno otto, tra cui una bambina di otto anni. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita e sono stati perlopiù colpiti agli arti inferiori.

SI CERCA CHI HA DEPOSITATO IL PACCO

Secondo quanto riportato dall'emittente francese BFM-TV la polizia sta cercando attivamente un sospetto, un uomo in bicicletta che avrebbe depositato il pacco poco prima dell'esplosione.