Theresa May ha annunciato le dimissioni

La premier ha concluso in lacrime il discorso: «Ho servito il Paese che amo», ha rivendicato prima di girarsi e di rientrare attraverso il portoncino al numero 10. «Ho fatto del mio meglio, purtroppo non sono riuscita a far passare» la ratifica della Brexit, malgrado ci abbia «provato tre volte», ha detto la May, invitando chi le succederà alla guida dei Tory e del governo a portare a termine l'uscita dall'Ue ma anche a non considerare il compromesso una parola sporca. La premier britannica ha rivendicato quindi la politica di «un partito conservatore patriottico», che nella sua visione deve continuare a mirare a «unire la nazione» e a ridurre anche le ingiustizie sociali, predicando «scurezza, libertà e opportunità».

«È STATO L'ONORE DELLA MIA VITA»

«Io presto lascerò l'incarico che è stato l'onore della mia vita avere», ha detto la May nel chiudere il suo statement, mentre la voce le si rompeva in gola. «La seconda donna primo ministro», ha sottolineato, «ma certamente non l'ultima».