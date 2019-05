Cos'è e quali sono le funzioni della Commissione europea

La Commissione Ue controlla come vengono usati i fondi, sotto l'attenta sorveglianza della Corte dei conti; assicura il rispetto della legislazione dell'Ue; insieme alla Corte di giustizia garantisce che il diritto dell’Ue sia correttamente applicato in tutti i Paesi membri; rappresenta l'Ue sulla scena internazionale; fa da portavoce per tutti i Paesi dell’Ue presso gli organismi internazionali, in particolare nei settori della politica commerciale e degli aiuti umanitari; negozia accordi internazionali per conto dell’Ue.

LA SEDE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

La sede della Commissione europea è il palazzo Berlaymont. Si trova a Bruxelles, in Belgio.

LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

La guida politica è esercitata da un gruppo di 28 commissari (uno per ciascun Paese dell'Ue) sotto la direzione del presidente della Commissione (attualmente Jean-Claude Juncker) che assegna le diverse competenze politiche. Il collegio dei commissari è costituito dal presidente della Commissione, dai suoi sette vicepresidenti, inclusi il primo vicepresidente e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e dai 20 commissari incaricati dei rispettivi portafogli. La gestione quotidiana delle attività della Commissione è svolta dal suo personale (giuristi, economisti, ecc.), organizzato in vari servizi noti come direzioni generali (Dg), ciascuna responsabile di uno specifico settore politico.

LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Il candidato presidente viene presentato dai leader nazionali nel Consiglio europeo, tenendo conto dei risultati delle elezioni del parlamento europeo. Per essere eletto deve ottenere il sostegno della maggioranza dei membri del parlamento europeo.

LA SELEZIONE DEL COLLEGIO DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Il candidato presidente sceglie i potenziali vicepresidenti e commissari sulla base dei suggerimenti dei Paesi dell’Ue. L’elenco dei candidati deve essere approvato dai leader nazionali nel Consiglio europeo. Ogni candidato compare dinanzi al parlamento europeo per illustrare la propria visione politica e rispondere alle domande. Il parlamento procede quindi ad approvare o meno, mediante votazione, i candidati in quanto gruppo. Infine, questi ultimi vengono nominati dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata.

COME FUNZIONA LA COMMISSIONE EUROPEA

Il presidente definisce l'indirizzo politico della Commissione europea, permettendo in tal modo ai commissari di decidere assieme gli obiettivi strategici e delineare il programma annuale di lavoro. Le decisioni vengono prese sulla base di una responsabilità collettiva. Tutti i commissari hanno lo stesso peso nel processo decisionale e sono ugualmente responsabili delle decisioni adottate. Essi non hanno alcun potere decisionale individuale, salvo quando autorizzato in determinate situazioni. I vicepresidenti agiscono a nome del presidente e coordinano i lavori nel loro settore di competenza in collaborazione con diversi commissari.