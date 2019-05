Come si vota alle elezioni europee 2019

COME SI VOTA ALL'ESTERO

Gli italiani che risiedono all'estero in un Paese comunitario e che sono registrati all'Aire (l'angrafe degli italiani residenti all'estero) possono scegliere se votare per i candidati nel Paese in cui risiedono o per i candidati italiani. In questo caso le strade sono due. Possono tornare in Italia inviando una domanda al sindaco del Comune in cui risultano iscritti nelle liste elettorali. Se desiderano votare nel Paese di residenza possono votare recandosi nelle sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi presso i consolati d’Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e gli altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell’Unione. Per lo stesso motivo possono votare i cittadini italiani che si trovano all'estero temporaneamente. Per questo motivo gli elettroi devono aver presentato al Consolato competente l'apposita domanda diretta al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti entro il 7 marzo 2019.