Europee 2019, tra Macron e Le Pen vince l’astensione

DUELLO SENZA CONTENUTI

Quasi nessuno è contento dell’Europa così com’è, anche in Francia la base elettorale progressista si oppone ai sovranisti ma in larga parte critica lo status quo di Bruxelles. Vorrebbe un piano serio di cambiamento , invece Macron ha un vocabolario preso in prestito dai populisti. In più c’è il tasto dolente del nazionalismo: anche la gauche è orgogliosa di essere francese. Oltralpe per molti credere in un’Ue davvero comune e nella condivisione tra popoli europei non annulla l’identità nazionale, svilirla come fa Macron al solo scopo di contrapporsi a Le Pen è un attacco alla grandeur che anche i padri francesi dell’Ue avrebbero volentieri evitato. Per la piega presa dalla campagna elettorale, il voto europeo nella seconda potenza dell’Ue si preannuncia sterile: negli ultimi rilevamenti Le Pen è davanti a Macron di uno scarto minimo, mezzo punto percentuale per Ipsos Game Changers (23,5% contro 23%), un punto per Ifop-Fiducial (23,5% contro 22,5%). I conservatori Les Républicains staccati, tra il 13% e il 14%, sotto il 10% la sinistra divisa.