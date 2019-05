Il progetto Transeuropa Caravans, in viaggio per una nuova Ue

Nel decidere le rotte da seguire, spiega Marta, «volevamo coprire il massimo numero possibile di regioni con il tempo disponibile. Per questo, prima di partire e organizzare le tappe, abbiamo fatto una mappatura di iniziative locali che lavorano dal basso e si stanno organizzando per portare un cambiamento sociale e politico nelle proprie comunità. Dopodiché, ci siamo messe in contatto con loro per sondare le disponibilità ad organizzare delle attività e training insieme». Tutti i temi sono stati scelti per la loro stretta attualità e perché, precisa Marta, «li riteniamo fondamentali per ripensare l’Europa e fare partire una proposta politica e sociale, realista, ambiziosa, e basata su valori progressisti». «Volevamo avere temi in cui tutti i progressisti potessero essere d'accordo», le fa eco Maria Laura Mitra, coordinatrice logistica. Argomenti da cui ripartire «per tutti coloro che pensano che neofascismo, razzismo, sessismo e xenofobia siano una seria minaccia per le nostre democrazie. Combattere le politiche e discorsi razzisti e discriminatori, sia nelle strade che nei parlamenti, deve diventare una priorità; e questi temi sono approcci diversi a un fronte comune».

IL «PRIVILEGIO» DI ESSERE EUROPEI

Una delle partecipanti alle carovane, Emma Esini, non ha dubbi sulla efficacia dell’iniziativa: «Penso che un furgone che viaggia per incontrare attivisti di tutta Europa rispecchi gli obiettivi che cerco di pormi nella mia vita privata e professionale, ossia promuovere la libertà di movimento e connettere persone diverse tra loro, che hanno però il potenziale per creare un sentiero alternativo e più solidale verso cui indirizzare la nostra Europa». Cosa sia l’Europa per una giovane come Emma è presto detto: «L’Europa è la mia casa. Credo che l’idea di costruire una comunità unita nella diversità, che rispetti e promuova i diritti umani, sia unica». La sua speranza per l’Europa di domani è contenuta in poche ma chiare parole: «Essere europei è un grande privilegio, non dobbiamo dimenticarlo mai. Vorrei vivere in un’Europa più solidale, che non lasci nessuno indietro e che prenda delle misure drastiche contro le nazioni che non rispettano i diritti umani, facendone una priorità rispetto agli accordi commerciali ed economici».