La storia delle bandiere europee

Tre bande verticali: nero, giallo e rosso. I colori derivano da quelli del Ducato di Brabante. Ideata a Bruxelles nel 1830, fu adottata poco dopo l'indipendenza dai Paesi Bassi. In origine l’ordine dei colori era rosso-giallo-nero divisi in bande orizzontali. Per differenziarla dalla bandiera olandese si decise poi di girare le bande. Una modifica decisa a furor di popolo e mai ratificata dalla legge. Ancora oggi la bandiera del Paese non è quella descritta in Costituzione.