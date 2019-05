Le elezioni europee 2019 in diretta

IL QUADRO DELLE ALLEANZE POST-VOTO

L'appuntamento elettorale rappresenta un momento decisivo per l'Unione, alla luce della crescita in diversi Paesi di forze sovraniste ed euroscettiche: la Lega in Italia, il Rassemblement National in Francia, Vox in Spagna, Alternative für Deutschland in Germania, lo stesso Brexit Party nel Regno Unito. Questi partiti, al momento, non rientrano tutti nello stesso gruppo parlamentare, ma all'indomani del voto partiranno trattative che potrebbero ridisegnare i tratti somatici di più d'una famiglia politica. Per esempio, si potrebbe arrivare alla fuoriuscita di Fidész, il partito del premier ungherese e alleato della Lega Viktor Orbán, dal Partito popolare europeo (Ppe) e alla creazione di un unico blocco sovranista. L'ago della bilancia, dall'altra parte, potrebbe essere il polo liberale e federalista di Guy Verhofstadt (Alde) ed Emmanuel Macron, siccome socialisti (S&D) e popolari potrebbero non avere la maggioranza.