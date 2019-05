Il boom dei Verdi alle elezioni europee 2019

Tutti temi che hanno dominato la campagna elettorale e che i partiti della maggioranza che sostiene Angela Merkel, ammettono i loro stessi leader, non sono stati capaci di affrontare adeguatamente. Spd e Cdu, cui i Verdi hanno sottratto più o meno un milione di voti ciascuno, hanno perso soprattutto tra i giovani elettori: probabilmente ha influito il video virale su Youtube dell'influencer Rezo che incitava a non votare i partiti di governo accusandoli di non aver fatto abbastanza per la protezione del clima.

I SUCCESSI IN FRANCIA, IRLANDA E OLANDA

Sorpresa della lista Europe-Ecologie le Verts anche in Francia. Secondo le stime diffuse da France 2, i Verdi guidati da Yannick Jadot sono il terzo partito alle Europee, con il 12,8% dei voti, scavalcando la destra dei Republicains dati all'8,3%. In Irlanda gli ambientalisti volano dall'1,6 al 15%: per di più con due seggi probabili grazie alla concentrazione dei loro consensi in una delle tre circoscrizioni nazionali del Paese, quella di Dublino. Buon risultato anche nei Paesi Bassi, dove hanno guadagnato tre punti dalle Europee del 2014 arrivando al 10,5%.

LA LEADER KELLER ESULTA

«Grazie a tutti quelli che ci hanno dato fiducia», ha detto raggiante la candidata di punta dei Verdi europei, la tedesca Ska Keller, in una conferenza stampa organizzata al Parlamento europeo, «è una grande festa, ma anche una grande responsabilità tradurre in azione quello che la gente ci ha chiesto, come la protezione del pianeta e la lotta per le libertà civili».