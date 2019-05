Chi ha vinto al parlamento europeo e chi sarà presidente Ue

LA PARTITA SUL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE

Se si seguisse il metodo dello spitzenkandidat, cioè quello per cui il candidato del partito più votato diventa presidente della Commissione europea, come avvenuto per Jean Claude Juncker, allora il presdestinato sarebbe il tedesco Manfred Weber, già capogruppo Ppe, oltre che mediatore tra Csu e Cdu. Weber ha dichiarato: «Nessuna cooperazione con gli estremisti di destra e di sinistra». Che tuttavia è una dichiarazione che non spiega niente di più di quello che già si sapeva e cioè che il Ppe non avrebbe potuto formare una maggioranza assieme all'estrema destra. Il bavarese non esclude una alleanza con "Socialisti, Liberali e anche i Verdi", ammette che il Ppe ha perso dei seggi ma si dice "lieto" che i Popolari siano ancora primi nell'eurocamera. Il problema dunque è cosa chiedono i liberali per entrare in maggioranza? Il leader Alde Guy Verhofsdadt ha chiesto che venga scelto un qualsiasi candidato che raccoglie una solida maggioranza all'interno dell'Europarlamento che vuol dire da una parte che non è detto che sia Weber, dall'altro che potrebbero essere chiamati a sostenerlo anche ai Verdi. E a questo punto tutti i giochi sono aperti anche perché sulla partita delle nomine i capi di Stato e di governo vogliono avere l'ultima parola. Riuscirà il parlamento a resistere e a trovare un accordo?