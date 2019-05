Le cose da sapere sul Consiglio europeo e le nomine Ue

IL LIBERALI SPINGONO PER NOMINARE VESTAGER

C'è però chi punta in una direzione diversa. A schierarsi contro questa indicazione ci sono i Liberali. Lo stesso capogruppo dell'Alde, l'olandese Guy Verhofstadt, ha votato contro il provvedimento durante la conferenza dei presidenti. Lo schieramento, forte anche della pattuglia di 21 deputati francesi portati in dote da Emmanuel Macron, punta a giocare un ruolo chiave nella creazione di una maggioranza. Popolari e Socialisti infatti non sono in grado di raggiungere la quota di 376 deputati utile per governare e avrebbero bisogno dei 107 deputati liberali. Anche per questo subito dopo il voto era circolato il nome di Margrethe Vestager, la commissaria per la concorrenza, come sostituta di Juncker. I giochi restano aperti anche perché, numeri alla mano, è possibile un'insolita alleanza tra i popolari e i socialisti insieme ai Verdi che hanno 68 deputati.