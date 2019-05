Le prossime tappe dell'Ue tra nomine e timing dopo le Europee

Da qui alla fine dell'anno, salvo imprevisti, l'Unione europea procederà al rinnovo di tutte le principali cariche istituzionali. Entro giugno, in particolare, i leader europei devono designare il successore di Jean-Claude Juncker e della sua Commissione Ue: se questa scadenza non fosse rispettata, potrebbe scattare una proroga del mandato dell'attuale. Ecco in sintesi le cariche, le scadenze e le procedure che dovranno essere seguite.