L'Ue che verrà secondo Merkel e Macron: cosa rischia l'Italia

1. Procedure più rapide di ristrutturazione del debito

Francia e Germania non si sono messe d'accordo sul ministro dell'Economia unico che tanto stava a cuore all'ex titolare delle Finanza tedesche, il falco Wolfgang Schäuble. Via libera invece alla nascita di un Fondo monetario europeo con la trasformazione del Meccanismo europeo di stabilità (Esm). Si legge nella nota finale dell'incontro di Meseberg: «Come primo passo, dobbiamo modificare il Trattato intergovernativo del Mes al fine di includere uno strumento di garanzia comune, migliorare l'efficacia degli strumenti precauzionali per gli Stati membri e rafforzare il suo ruolo nella valutazione e nel monitoraggio dei programmi futuri. E in una seconda fase possiamo quindi garantire l'integrazione del Mes nella legislazione europea, preservando le caratteristiche chiave della sua governance».

UNA SOLA VOTAZIONE A MAGGIORANZA SEMPLICE. Ma sempre nella trasformazione del Esm nel Fondo monetario europeo Francia e Germania hanno anche inserito procedure di ristrutturazione del debito più rapide e che vanno in direzione delle richieste delle banche. In primo luogo, e valutando la stabilità del debito stesso, l'Esm può imporre al Paese che chiede di essere aiutato un piano di ristrutturazione con una sola votazione a maggioranza semplice, quando prima ce volevano due. In secondo luogo le banche creditrici possono far valere le clausola di garanzia sulle clausole collettive CaC e stabilire le condizioni per l'haircut. Non poco per l'Italia che nell'Eurozona ha il secondo debito più grande dell'area.

2. Un bilancio Ue meno generoso

Grazie alle aree depresse del Mezzogiorno (che crescono più lentamente della Grecia) l'Italia è uno dei Paesi che più beneficiano dei fondi europei. Tra quelli strutturali, per la Coesione e quelli per l'agricoltura pioveranno nel settennato 2014-2020 sul nostro Paese 73,67 miliardi, compresa la parte del cofinanziamento nazionale. Le cose cambieranno nella prossima programmazione: intanto perché i tagli seguiti alla perdita dei contributi tedeschi vedono il nostro Paese perdere una decina miliardi su agricoltura e coesione, soltanto in parte recuperati con i finanziamenti per l'accoglienza dei migranti. Ma soprattutto Macron e Merkel hanno inserito nel loro piano un principio che può essere controproducente per l'Italia: cioè «sviluppare il legame tra i Fondi strutturali e il coordinamento delle politiche economiche e rafforzare la convergenza economica, sociale e fiscale». Tradotto, vuol dire che rischiano di perdere risorse i Paesi meno virtuosi e che li spendono male come l'Italia.

UN PALETTO PER IL NUOVO CORSO SOVRANISTA. Sempre nella nota finale del vertice i due leader hanno inserito il principio di «riaffermare il proprio attaccamento al libero mercato, al multilateralismo e a un'ambiziosa politica commerciale dell'Ue». E ancora: «Sostenere la Commissione europea nell'elaborazione di soluzioni per modernizzare il sistema commerciale multilaterale, in particolare al fine di rafforzare le discipline sulle pratiche distorsive del mercato e ripristinare il pieno funzionamento della funzione di composizione delle controversie dell'Omc». Un paletto per l'Italia del nuovo corso sovranista che non soltanto a livello politico vuole creare nuove direttrici con l'America di Donald Trump e la Russia di Vladimir Putin, non certo amati a Bruxelles.