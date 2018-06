Migranti, Merkel a Conte: «La bozza Ue sarà accantonata»

Al vertice dei leader Ue quindi ci sarà spazio per nuovi progetti e proprio l'Italia ha lavorato su una proposta che, nei sui punti chiave, prevede centri di protezione europei nei Paesi di origine e transito per la valutazione del diritto di asilo; incremento dei rapporti con i Paesi terzi per fermare i "traffici di morte"; rafforzamento delle frontiere.



IL NIET DI VISEGRAD. I Paesi Visegrad hanno invece già fatto sapere che boicotteranno il minivertice. Lo hanno spiegato il premier polacco Mateusz Morawiecki e quello ungherese Viktor Orban a Budapest. Morawiecki ha definito «incomprensibile» il summit preliminare. «La Commissione europea non ha la competenza per organizzare riunioni dei premier europei, questo è compito di Donald Tusk, i Paesi del V4 non parteciperanno domenica».



INTESA V4 E VIENNA. A margine dell'incontro tra i Paesi dell'Est Europa e Austria, Orban ha confermato che c'è un accordo e che «l'Europa deve essere in grado di proteggere le sue frontiere e deve poter garantire sicurezza ai suoi cittadini». «Speriamo», ha aggiunto, «che dopo il semestre di presidenza austriaca, l'Europa sia più forte, una comunità più equa di quello che è oggi. E che la Ue sia più sicura, queste sono le speranze che abbiamo in comune».