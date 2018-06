La Corte dei Conti ha sequestrato i vitalizi a Formigoni

La Corte dei Conti ha sequestrato beni per un valore di 5 milioni di euro a carico dell'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni, condannato in primo grado a sei anni di carere nel processo Maugeri (leggi anche: Processo Maugeri, in Appello chiesti 7 anni e mezzo per Formigoni).

SEQUESTRI ANCHE A CARICO DI DACCÒ E SIMONE. I pm contabili hanno eseguito sequestri anche a carico di Pierangelo Daccò e dell'ex assessore Antonio Simone, per 10 milioni di euro ciascuno. Beni per altri 4 milioni di euro sono stati sequestrati all'ex presidente della Fondazione Maugeri, Umberto Maugeri, e all'ex direttore amministrativo Costantino Passerino.

VITALIZI BLOCCATI. Il sequestro a carico di Formigoni riguarda anche i suoi «crediti per cariche istituzionali». Ovvero l'assegno vitalizio da ex deputato e quello da ex senatore, il trattamento pensionistico per l'incarico di parlamentare europeo ricoperto negli Anni 80 e ancora il vitalizio e l'indennità di fine mandato da ex governatore della Regione Lombardia.

QUEL RISARCIMENTO MAI PAGATO. Inoltre, come spiegato dalla procura della Corte dei Conti, Formigoni non ha mai risarcito la Regione Lombardia. «Allo stato degli atti non risultano corrisposte le provvisionali» di risarcimento stabilite dal Tribunale di Milano con la sentenza del dicembre 2016, che ha condannato Formigoni a sei anni di carcere ma anche a versare 3 milioni di euro, in solido con Daccò e con l'ex assessore Simone, alla Regione Lombardia.

La replica di Formigoni: «Solo Fake news, non possiedo più niente»

L'ex presidente del consiglio lombardo ha bollato come «fake news» il sequestro cautelare di 5 milioni di euro disposto nei suoi confronti dalla Procura. Formigoni ha fatto sapere che «nulla» gli è stato sequestrato «perché nulla posseggo. E tutto quanto possedevo (poco in verità) mi è stato già sequestrato da anni, per ordine della Magistratura e che la notizia che vuol far credere che io possegga un tesoretto da 5 mln che può essere sequestrato è falsa».

FORMIGONI: «NON POSSIEDO NIENTE». In merito al provvedimento cautelare, per il quale l'11 luglio prossimo è stata fissata l'udienza di convalida davanti ai giudici contabili e che riguarda anche i suoi computati (è stato disposto pure il sequestro di 4 milioni all'ex presidente della Fondazione Umberto Maugeri, 4 milioni all'ex direttore amministrativo Costantino Passerino e 10 milioni a testa a Dacco' e Simone) Formigoni ha detto che «la volontà di sequestrarmi 5 milioni di euro nasce dal fatto che non avrei corrisposto la provvisionale di 3 milioni a regione Lombardia. Questo è vero. Si cerca di punirmi con il pagamento di 5 milioni perché non ho versato 3 milioni alla Regione. Ma non ho versato 3 milioni alla regione perché», ha ribadito, «non ho mai posseduto 3 milioni. E, lo ripeto, non possedevo e non posseggo più nulla perché mi è stato sequestrato tutto».

«SENZA PENSIONE? VIVRO' D'ARIA». Nello stesso comunicato Formigoni ha fatto anche riferimento al blocco dei suoi vitalizzi: «Poiché vivo di sola pensione (tutt'altro che d'oro), se anche questa mi venisse tolta vivrò d'aria. Ne guadagnerà certamente la mia linea», ha scritto. L'ex senatore di Ncd ha spiegato anche di aver «rinunciato da tempo» ai vitalizi e che se «da ora in poi non percepirò più quanto mensilmente ricevo come trattamento pensionistico (...) vivrò d'aria».