Roma, Raggi e il disamore per la città

Roma puoi anche non viverla appieno. Ma c’è. Sai che c’è quel quartiere con quel ristorantino. Ci sono quelle mostre. Ci sono le cose belle di questa città. Ci sono le passeggiate e l’orgoglio di mostrarle quando vengono a trovarti persone che abitano altrove. Non è la tua città, ma lo diventa piano piano. Ti si insinua nella mente e nel cuore, in tutte le sue rughe, fino a farti venire voglia di tornarci quando per troppo tempo sei lontano. Scopri sempre qualcosa di nuovo. Giorni fa ho scoperto un condominio di Testaccio che è una delizia assoluta. Ma chissà quante delizie mi sono perso.

NON PUOI FARE IL SINDACO SENZA AMORE. E poi quella gente di Roma un po’ così, penso ai romani-romani, un po’ arroganti, un po’ sopra le righe, un po’ con tutti i difetti italiani ma soprattutto molto “de core”. Mi sono così innamorato di Roma in età adulta di un amore molto giovane. L’amore per questa città non mi è esploso in un momento di fulgore, ma quando l’ho vista poco alla volta deperire, perdere la sua forza, diventare difficile e inospitale. Non voglio dire che la colpa di tutto sia della Raggi ma credo che la sindaca passerà alla storia per la gestione più sciatta e priva d’amore per questa città. Non penso solo all’immondizia, ai cinghiali, al puzzo, ai bus che non passano, alla sterpaglia, agli alberi che cadono, al rischio di circolare in motorino per strade diventate pericolose. Non penso solo a questo. Penso alla mancanza d’amore per la città. Non puoi fare il sindaco senza amore. Puoi essere un buono o un cattivo sindaco, ma questa città è la tua città, non deve passare giorno in cui non devi riguardartela come le nostre mamme guardavano i loro appartamenti tirati a lucido capitasse mai che venisse qualcuno.

IL «SAI COSA C'ERA PRIMA?» NON REGGE PIÙ. Qui vengono da tutto il mondo. Ma ritorneranno? Io non tornerei. Non sto parlando di politica. Mi interessa poco il partito della Raggi. Dico che non è mai accaduto in alcuna città italiana che si sia stati di fronte a un esempio di disamore così scandaloso. Eppure zitti tutti. Quelli dalla firma facile sui manifesti grillini non sanno più scrivere il loro nome e cognome. Alcune facce di tolla difendono la Raggi perché prima «non sapete cosa c’era». E cosa c’era? Una bella città con tanti difetti, ma molto amata. Ma quando ci sarà una rivolta, pacifica per carità, per dire a questi parvenù che si sono accampati al Campidoglio che devono andare via, con “passi lunghi e ben distesi” come si dice qui? Le mie sono parole d’amore di uno che dopo più di 30 anni scopre che Roma è la sua città ma che non accetta che venga trattata come straccio da piedi da quattro scalzacani, che ormai passano più tempo a palazzo di Giustizia che al Campidoglio. Ci sono quelli che sognano il giorno della rivincita immaginando di non fare prigionieri. No, Roma non fa così. Però io la cittadinanza alla Raggi e ai suoi assessori la toglierei.