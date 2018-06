Perché Salvini non può levare la scorta a Saviano

L'Ucis (Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale) nasce per la gestione coordinata di uomini, mezzi e informazioni, in modo da garantire una tutela adeguata ai possibili obiettivi di attentati terroristici o della criminalità organizzata. La struttura è stata istituita nel maggio 2002 dall'allora ministro dell'Interno Claudio Scajola dopo le polemiche seguite all'assassinio di Marco Biagi per mano delle Nuove Brigate Rosse. Al giuslavorista era stata assegnata una scorta, ma gli era stata tolta alla fine del 2001.

DECIDE IL DIRETTORE E LA COMMISSIONE CENTRALE. L'organizzazione dell'Ucis prevede l'articolazione in quattro Uffici, alla direzione dei quali sono preposti, a rotazione, dirigenti superiori della polizia di Stato e generali di brigata dell'arma dei carabinieri. La direzione dell'Ufficio centrale è affidata a un prefetto o dirigente generale della pubblica sicurezza, oppure a un generale dell'arma dei carabinieri di livello equiparato. I prefetti formulano all'Ucis proposte motivate sull'adozione, sulla modifica e sulla revoca delle misure di protezione e vigilanza, in relazione alle quali il direttore, in conformità alle direttive del capo della polizia, adotta le determinazioni di competenza. La decisione finale spetta alla Commissione centrale consultiva, che è composta dal direttore dell’Ucis e dai rappresentanti delle forze di polizia, di Aise e Asi.