Macron, Salvini e la fine del principio di autorità

Non per citare sempre il personaggio del momento, ma Matteo Salvini è un campione di queste regole di ingaggio sui social. Una presenza quasi ossessiva la sua, gran parte della quale dedicata a interloquire direttamente con i suoi tifosi/elettori ai quali il leader leghista si propone semplicemente come fosse uno di loro. Li blandisce, chiede consiglio, li interpella sulle questioni cruciali, li avvisa dei suoi passaggi televisivi come si farebbe con i propri parenti e conoscenti quando per chiamare la loro partecipazione. La fine del principio di autorità, spacciato come una conquista di democrazia, ha comportato invece effetti deleteri.

DALLA COMPLICITÀ AL DILEGGIO. È grazie alla sua completa svalutazione, ad esempio, se oggi gli alunni posso mobbizzare gli insegnanti e i loro genitori addirittura picchiarli. Se i cittadini si sono trasformati tutti in bercianti consumatori, barattando il senso civico per la mera convenienza. Se il rispetto che si deve a chi rappresenta l’autorità si è trasformato in ostentata complicità o aperto dileggio. E se l’autorità incoraggia questa deriva, se il mantra «io sono uno di voi» viene costantemente propagandato, non ci si può certo scandalizzare se un ragazzino imberbe cui si ammollerebbe volentieri un ceffone si rivolge al presidente della Repubblica chiamandolo - nomina sunt consequentia rerum – Manu.