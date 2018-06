Com'è il bilancio di Rousseau: trasparente ma con qualche pecca

In secondo luogo occorre specificare che il capitale netto negativo per 55.386 euro, così come evidenzia il bilancio, è un evento spiacevole per qualsiasi ente dotato di personalità giuridica. Si tratta di una situazione generalmente gravosa e difficile da superare che porta spesso epiloghi negativi per l’associazione e gli associati.

"COPERTURA" CHE PESA SUGLI ASSOCIATI. Il patrimonio netto corrisponde alla disponibilità di capitale dell’associazione. Se negativo, vuol dire che se l’associazione vendesse tutto il suo “attivo” (mobili, attrezzature, software, eccetera), con il ricavato non riuscirebbe neppure a pagare tutto il suo “passivo” (essenzialmente debiti) e necessiterebbe di una “copertura” di almeno 55.386 euro che gli associati si dovrebbero accollare per la loro quota-parte per onorare le obbligazioni assunte.

PROBLEMA DI EFFICIENZA MANAGERIALE. Per la precisione dobbiamo dire che, per le associazioni, non esiste un obbligo di “copertura” per gli associati assimilabile a quello dei soci delle società commerciali. Esiste però un problema di efficienza manageriale e di responsabilità personale dei soggetti che hanno amministrato che va verificata in sede di assemblea. Ma questo è un altro discorso.