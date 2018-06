Chi ha portato Lanzalone a Roma? Le versioni contrastanti nel M5s

A "scagionare" Grillo interviene con una intervista su Il Messaggero l'ex assessore capitolino alle Partecipate Massimo Colomban. «Fui io a presentarlo a Grillo, all'inizio, appena arrivato in Comune. Ma poi conoscendolo bene posso dire che oggi non mi trovo davanti a una sorpresa: avevo capito che con Lanzalone avremmo rischiato un caso Marra bis. Per carità, molto intelligente e preparato, ma anche molto disinvolto». Colomban racconta non ci mise molto «a capire che non bisognava fidarsi troppo di lui», ma «Virginia no. La sindaca purtroppo, e per l'ennesima volta, è dovuta andare fino in fondo». «Godeva dell'appoggio totale della sindaca. Su tutto», aggiunge. «Su tutto. A che titolo poi non si sa».

«BEPPE NON METTE LINGUA DAPPERTUTTO». Colomban presentò l'ex presidente Acea a Grillo a marzo 2017. «Lanzalone e Franco Giampaoletti, da poco nominato direttore generale del Comune, vennero a cena con noi all'hotel Forum. Dissi a Grillo, che stava con Bonafede, che questi due signori volevano conoscerlo. E lui disse di sì. Senza problemi. Dico questo perché non è vero che il Beppe mette lingua dappertutto. Nel caso di Lanzalone non fu così». Anche su chi portò Lanzalone nella Capitale Colomban sembra non avere dubbi: «Fraccaro e Bonafede, che ai tempi avevano la delega agli enti locali. Anche a questi due ragazzi cosa vogliamo dire? Stavano in Campidoglio per dare una mano, e mancavano alcune figure, per puntellare questa benedetta sindaca che a volte ascolta e altre no. Io in Campidoglio, alla mia età e con la mia storia, più di una volta ho dovuto tirarmi su la camicia e essere paziente».