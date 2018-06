Nomine Rai: M5s e Lega alla prova della tivù di Stato

Nel contratto di governo, i due contraenti si impegnano a tenere fuori la politica dalla tivù pubblica, che è come dire vietare l’ingresso ai cacciatori nella riserva di caccia. Sulla televisione di Stato si parla da tempi immemori di privatizzazione, l’unica via per eliminare alla radice ogni cencelliana tentazione. Ma non c’è esecutivo che alle parole abbia fatto seguire i fatti. Viste le premesse, non pare che anche quello dei nuovi padroni voglia usare metodi diversi dai precedenti, ma perseguire la linea della più ferrea occupazione del territorio.

PARAGONE E CARELLI A BOCCA ASCIUTTA. Da rilevare il lamento dei giornalisti saliti sul carro del vincitore nella convinzione di venire ripagati dalla di lui riconoscenza, e che invece rischiano di restare a bocca asciutta. Forte l’irritazione di Gianluigi paragone, ex conduttore sulla grillina La7 della Gabbia, collettore del nazional malpancismo prodromico all’arrivo dei barbari al potere. Ancora più deluso Emilio Carelli, compassatissimo ex direttore di SkyTg24, che le cronache raccontano come disgustato dalla poltronesca voracità dei suoi colleghi pentastellati. Noi che abbiamo sempre pensato che Carelli c’entrasse con loro più o meno come un lord inglese in una cantina di hooligans, non ci meravigliamo della sua accigliata perplessità.