Vaccini obbligatori, nuovo strappo tra Salvini e il M5s

Peccato però che Giulia Grillo solo il 18 giugno scorso avesse già espresso la sua posizione a riguardo, rinviando al mittente la definizione di «ministro anti vaccini». «Noi nel Movimento 5 stelle non abbiamo mai detto nulla contro i vaccini, tutt'altro, sono un presidio fondamentale di prevenzione primaria e tale rimarrà nella nostra politica», aveva messo in chiaro il ministro. Aggiungendo: «Possono essere diversi gli approcci e le modalità con cui si propone alla popolazione questo importante strumento di prevenzione, ma siamo assolutamente a favore dell'uso delle vaccinazioni. Qualunque titolo di giornale che abbia riportato il contrario ha detto il falso».



L'INCONTRO IN LUSSEMBURGO. Secondo quanto risulta a L43, Grillo venerdì era attesa per un vis-à-vis con la stampa in Lussemburgo ma pare aver disertato l'incontro. Se fosse confermato, dimostrerebbe se non altro l'imbarazzo dell'alleato davanti all'ultima presa di posizione pubblica del ministro dell'Interno.

I no-Vax ricevuti al Viminale

Intanto una delegazione dell'associazione no-vax Sìamo composta da Dario Miedico - epidemiologo radiato dall'Ordine dei medici di Milano dopo aver firmato una lettera che esprimeva perplessità sulle vaccinazioni pediatriche di massa - Franco Trinca ed Emiliano Gioia, è stata ricevuta al Viminale (e non al ministero della Salute) dove ha incontrato il sottosegretario M5s Luigi Gaetti ed Enza Blundo, ex senatrice pentastellata. L'associazione ha postato sul profilo Fb anche una foto dell'incontro, avvenuto il 21 giugno. «Con nostro sommo piacere, abbiamo riscontrato nell'uomo, nel medico, una disponibilità, un apertura mentale che, da tempo, era scomparsa da dentro le istituzioni», si legge nel post. «Il percorso per raggiungere l'obiettivo è difficile ed irto di pericoli ma, con il vostro supporto, possiamo farcela. #asettembretuttiascuola Radio Informazione Libera continuerà a lavorare perché, la libertà, la controinformazione, la verità, siano sempre a disposizione dei cittadini. Uniti SìAmo».