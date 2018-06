Perché ora la sinistra ha l'obbligo di unirsi

L’effetto d’annuncio che un simile processo unitario avrebbe, spingerebbe molti a scendere in campo. Solo io avverto che c’è un popolo di sinistra che chiede di essere rimesso in gioco? Solo io sento che tanti giovani non vogliono vivere in un Paese di persecutori di migranti, rom e chissà chi altri?

OCCORRE VOLTARE PAGINA. I processi unitari si fanno in un modo solo: disarmando gli eserciti della guerra civile. Per fare questo è necessario che troviamo l’accordo su un punto di fondo: il peggiore di noi non è comparabile con il nemico che abbiamo di fronte. I veti personali, le demonizzazioni hanno fatto il loro (cattivo) tempo. Oggi bisogna voltare pagina. Ci sarà un nuovo tempo per le divisioni. Non ora. C’è un’altra regola che deve imporsi. Nessuno deve immaginare di prevalere. Qui hanno sbagliato tutti. Chi di più chi meno. Chi più gravemente, chi meno. Dobbiamo essere meno provinciali e sapere che quello che ci ha diviso e ci divide, ha diviso e divide anche la sinistra in ogni altro luogo del mondo.

CONTRO L'ESTREMISMO. Forse, e io credo che sia così, è tornato il tempo di una sinistra più sociale, più combattiva, più anticapitalistica. Ma so che all’ordine del giorno, ora come allora, in Occidente non c’è la rivoluzione ma la democrazia, la cui salvaguardia è un bene prezioso. Vorrei aggiungere, pescando nella mia personale esperienza politico-culturale, che se si batte questo nemico estremista, alla democrazia faremo fare un passo avanti, avremo una democrazia che assomiglierà di più alla nostra Costituzione.

LEADER E GIOVANI INSIEME. Mi rivolgo a tutti i leader della sinistra, a quelli che non mollano le magliette e le squadre di fedelissimi e mi rivolgo ai giovani che devono, ripeto, devono, prendere al guida del movimento unitario chiedendo alle generazioni precedenti di dare una mano e soprattutto di insegnare come sia potuto felicemente accadere che in certi momenti ci si è uniti. Si celebrino queste date non quelle delle scissioni o delle rotture.