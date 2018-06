Comunali 2018: i ballottaggi nelle città chiave

Ancona: l'unico capoluogo di regione

Unico capoluogo di regione dove si va al ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco, la sfida è tra la prima cittadina uscente Pd Valeria Mancinelli, sostenuta dal centrosinistra (48% al primo turno) e il candidato civico sostenuto dal centrodestra Stefano Tombolini (28,4%). Una sfida che ha tutto il sapore di un test politico, dopo il voto del 4 marzo, che ha visto l'avanzata travolgente di M5s in tutte le Marche e l'affermazione della Lega e in vista delle regionali del 2020. Ad Ancona, guidata da 25 anni a questa parte da Pds, Ds, Pd, Il Pd ha retto al primo turno, distanziando Tombolini, che ha tentato, sinora invano, di apparentarsi con i pentastellati e il candidato della sinistra.

Imperia: Scajola sfida il centrodestra

Sfida fratricida tutta interna al centrodestra a Imperia, dove l'ex ministro del governo Berlusconi Claudio Scajola (che si presenta con una lista civica) arrivato al 35,3% se la vedrà col suo ex delfino Luca Lanteri (cd) al 28,7%. I sondaggi danno in netto vantaggio l'ex coordinatore nazionale di Forza Italia. Scajola ha fatto una campagna elettorale 'porta a porta', girando la città a bordo di uno scooter o con un trenino accompagnato dai suoi collaboratori. Se vince Scajola, perde il 'modello Toti' che in Liguria fino a oggi ha sempre avuto successo tenendo insieme FI, Lega, Fdi, fittiani e Area popolare.

Siracusa: tensioni nel centrodestra

Spostandosi in Sicilia, a Siracusa Paolo Reale (cd) 37,3% sfiderà Francesco Italia (civico) 19,4%. Italia è un candidato di area centrosinistra: la sorpresa è che avrà il sostegno di Fabio Granata candidato al primo turno con 'Diventerà bellissima', partito fondato del presidente della Regione Nello Musumeci che governa col centrodestra. Una fuga in avanti che non è piaciuta a Musumeci, che ha bollato la scelta di Granata come una iniziativa privata non condivisa dal movimento. Mentre Granata accusa Musumeci di averlo lasciato solo, di non aver fatto campagna elettorale per lui e di essere "ostaggio" di Gianfranco Miccichè, presidente dell'Assemblea siciliana; probabile a questo punto appare una separazione tra Musumeci e Granata. Pur senza apparentamenti, Italia, oltre a quello di Granata, ha ottenuto il sostegno del Pd e del candidato civico di sinistra Giovanni Randazzo, promettendo, così come all'ex finiano, assessorati in caso di vittoria al secondo turno.

Ragusa: M5s contro centrodestra

Una sfida dal pronostico difficile, che si gioca anche sulle scelte del voto organizzato dai partiti tradizionali sconfitti al primo turno, quella di Ragusa dove domenica prossima si presentano al ballottaggio per le comunali Antonio Tringali, candidato del M5s, e Peppe Cassì, civico sostenuto da FdI. Al primo turno i due sono stati divisi da appena 600 voti; per entrambi nessun apparentamento ufficiale, l'ago della bilancia a questo punto è rappresentato dall'elettorato dei partiti tradizionali, usciti sconfitti dal voto del 10 giugno. In particolare, fari puntati sulla sinistra che aveva sostenuto Giorgio Massari, assieme ad alcune liste civiche, ma anche sul centrodestra dove gelosie personali non permettono di avere un quadro chiaro. A giocarsi molto sono i 5stelle che hanno amministrato la città negli ultimi cinque anni con Federico Piccitto; il sindaco uscente s'è defilato alla scadenza del mandato preferendo tornare alla propria attività professionale, lasciando spazio a Tringali.

Messina: ci prova Cateno De Luca

Comizi al veleno, denunce in questura, ritardi scandalosi nello spoglio delle schede per le circoscrizioni, tentativi di apparentamenti naufragati. E' un turno di ballottaggio al cardiopalma quello di domenica prossima a Messina, dove i toni tra i due contendenti si sono alzati a dismisura: Dino Bramanti (28,2%) sostenuto dal centrodestra, e Cateno De Luca (19,8%), esponente dell'Udc ma mina vagante tanto da candidarsi come civico anche se pesca sempre nel bacino della coalizione che alla Regione appoggia il presidente Nello Musumeci. Per la corazzata di Bramanti, direttore della Fondazione "Bonino-Pulejo", le insidie potrebbero arrivare dagli altri cinque candidati sconfitti che hanno deciso di lasciare libero il proprio elettorato al secondo turno. Così ha fatto Renato Accorinti, il sindaco uscente di sinistra che non è riuscito a bissare il mandato, e così ha fatto il Pd. Con i dem Bramanti ha tentato di trovare un accordo che però è stato bloccato dal segretario regionale dimissionario Fausto Raciti.

Massa: centrosinistra in vantaggio sul centrodestra

Quando lo scorso 17 giugno è scaduta la possibilità di apparentamenti per i candidati a sindaco di Massa, Alessandro Volpi del centrosinistra, e Francesco Persiani del centrodestra, è apparso chiaro che gli accordi, che probabilmente qualcuno sperava di poter fare, non si erano formalizzati, almeno su carta. Il ballottaggio di domenica 24 giugno si svolgerà tra le stesse coalizioni che avevano sostenuto i due candidati al primo turno: Pd, Mdp e cinque liste civiche per Volpi e Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e una lista civica per Persiani. Una 'battaglia' che vede il sindaco uscente del Pd Volpi (professore universitario) partire in testa: al primo turno ha ottenuto il 33,94% delle preferenze, mentre Persiani (avvocato, presidente della Camera penale) al primo turno si era fermato al 28,18% dei voti. Ma, come insegna la storia recente, al ballottaggio spesso si riparte da zero. E puo' accadere anche a Massa dove fuori dai giochi di domenica c'è il Movimento 5 Stelle che, con il 15,6% al primo turno, ha di fatto dimezzato i voti presi alle politiche del 4 marzo (quando raggiunse il 30%). La sua candidata, Luana Mencarelli, non è riuscita ad arrivare al ballottaggio.

Pisa: centrodestra avanti sul centrosinistra

Mai come questa volta il risultato delle elezioni amministrative di Pisa è stato in bilico. Il centrodestra parte in lieve vantaggio nel turno di ballottaggio in programma domenica prossima e tocca al centrosinistra, forza di governo che schiera un assessore uscente del Pd, centrare la rimonta per non lasciare la città nelle mani della Lega che al primo turno è diventata il primo partito. I due sfidanti, Michele Conti (Lega, Fi, Fdi) e Andrea Serfogli (Pd e liste civiche), sono separati da 457 voti intorno al 30% di consensi. Il centrosinistra ha scelto l'apparentamento con altre due liste civiche, ma sulla carta questo non basterà a garantirgli la vittoria finale, anche se spera che gran parte dell'elettorato dell'ultra sinistra scelga di andare a votare e sostenere Serfogli per sbarrare la strada alla Lega. Il centrodestra, invece, culla sogni di vittoria forte anche del consenso in costante crescita del nuovo 'principale' partito della coalizione. Conti in campagna elettorale, però, ha anche costantemente teso la mano alla componente moderata di Forza Italia e incassato (pur senza un apparentamento formale) il sostegno di una lista civica che al primo turno ha ottenuto un più che lusinghiero 6,6%.

Siena: a rischio la roccaforte Pd

Sarà una sfida all'ultimo voto quella per decretare il sindaco di Siena per il quinquennio 2018-2023. Centrosinistra da una parte e centrodestra dall'altra, Bruno Valentini (sindaco uscente) contro Luigi De Mossi, giunti al ballottaggio dopo aver vinto il primo turno tra 9 candidati sindaco rispettivamente con il 27,4% e il 24,2%. A sostegno di entrambi fin dall'inizio una lista civica ciascuno, 'In Campo' con Valentini e 'Voltiamo Pagina' con De Mossi. Ma domenica 24 giugno a dare manforte al sindaco uscente sarà un ex sindaco: Pierluigi Piccini. Anche lui si era candidato arrivando terzo al primo turno (21,3%) ma registrando con la sua lista civica 'Per Siena' il maggior numero di preferenze (19,5%). Nella settimana che porta alle nuove urne Piccini ha siglato l'accordo con Valentini con un apparentamento che potrebbe rivelarsi cruciale nell'esito elettorale: l'ex sindaco, ex iscritto al Pci e poi ai Ds, ha dimostrato di avere ancora molto seguito in città. Nessun apparentamento invece per De Mossi che punta sul tracollo del Pd sceso al 18% cedendo il trono di 'primo partito' e, soprattutto, spera nell'onda lunga della crescita di consenso per la Lega in Italia.

Sondrio: Scaramellini (cd) avanti

A Sondrio, Marco Scaramellini (cd) al 46,8% sfiderà Nicola Giugni (cs) al 36,1%. Il sindaco uscente del Pd, Alcide Molteni, non si è ricandidato. Il centrosinistra per provare a mantenere la guida del Comune ha schierato Giugni, sostenuto da una coalizione formata da Partito democratico, Sinistra per Sondrio, Sondrio Democratica e Sondrio 2020, Sondrio Città Ideale. Il candidato sindaco è figlio del socialista Gino Giugni, autore dello Statuto dei lavoratori. Il centrodestra compatto ha invece schierato Scaramellini (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Sondrio Viva, Sondrio Liberale e Popolari Retici). In corsa c’erano altri due candidati: il civico Fiorello Provera (Provera per Sondrio, ex leghista) e Marco Ponteri per Movimento 5 Stelle.

Avellino: Centrosinistra vicino al 50%

Ad Avellino Nello Pizza (cs) al 42,9% incontrerà Vincenzo Ciampi (M5S) 20,2% col quale si sono schierate due liste civiche una riconducibile all'ex candidato Luca Cirpiano ex Pd e l'altra Dino Preziosi ex manager della società si trasporto pubblico della Regione; con il M5s anche Sabino Morano, candidato per il centrodestra che si è piazzato al terzo posto con appena il 10% dei voti. Ma il coordinatore provinciale di Forza Italia ha preso le distanze da questa decisione considerata "a titolo personale", e ha lasciato libertà di voto agli iscritti.

Brindisi: in vantaggio il centrodestra

A Brindisi il primo turno ha sancito il ballottaggio tra il candidato sindaco Roberto Cavalera, al vertice di una coalizione di centrodestra supportata da Forza Italia, Udc e liste civiche, che ha superato il 34% delle preferenze, e Riccardo Rossi, a circa il 23 per cento, espressione di Brindisi bene comune, movimento ambientalista, sostenuto anche dal Pd e Leu, che ha staccato di poco Gianluca Serra (M5s) che si è fermato al 21% circa.

Teramo: buone possibilità per il centrodestra

Nessun apparentamento per il ballottaggio di domenica a Teramo. La scelta è tra Gianguido D’Alberto appoggiato dal Pd e dalle civiche Teramo 3.0, Teramo Vive e Insieme Possiamo che ha ottenuto il (21,13%) e Giandonato Morra sostenuto da sei liste (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Popolo della Famiglia con le civiche “Futuro In” e “Oltre”), attestatosi sul 34,62%. Mauro Di Dalmazio, con l’11,5% al primo turno, ex candidato sindaco di “Al centro per Teramo” e “Azione politica”, è già a pronto al confronto come opposizione degli schieramenti principali da cui ha preso le distanze con il suo progetto civico. Una decisione che a quanto pare non ha convinto il senatore Gaetano Quagliariello (di centrodestra e fondatore di ‘Idea’, di cui fa parte anche Di Dalmazio) che ha parlato di “egoismo”, annunciando al contrario il proprio impegno per la corsa di Morra a sindaco di Teramo.

Viterbo: avanti il centrodestra

Giovanni Arena (centrodestra), vincitore del primo turno col 40,22% si troverà di fronte la civica Chiara Frontini di Viterbo 2020, a cui è bastato il 17,55 per lasciare a casa i due candidati del centrosinistra spaccato. Salvini ha scelto il capoluogo laziale per uno dei suoi ultimi appelli pre voto il 21 giugno.

Terni: Lega appoggiata da Fi e Fdi

A Terni sfida interessante Leonardo Latini della Lega al 49,2% appoggiato da Fi e Fdi contro Thomas De Luca (M5S) al 25%. La partita sembra chiusa proprio a favore di Latini, appoggiato dai comizi del leader Matteo Salvini in città nelle ultime settimane.