Cosa ha detto Di Maio sulle pensioni

Mentre Matteo Salvini, forte dei sondaggi che danno la Lega in sorpasso sul M5s, tenta di conquistare la golden share sull'esecutivo - dopo i migranti, i rom, Saviano ora l'attenzione del leader leghista si è spostato sui vaccini, competenza tra l'altro della pentastellata Giulia Grillo - Di Maio passa al contrattacco. Puntando sui temi economici cari al Movimento: dal reddito di cittadinanza (la viceministra all'Economia Laura ha dichiarato che sarà attivato nel 2019) al nodo pensioni.

IL TETTO DI 4 MILA/5 MILA EURO. «Vogliamo finalmente abolire le pensioni d'oro che per legge avranno un tetto di 4.000/5.000 euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un importo così alto», ha scritto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico su Facewbook. «E cambiano le cose in meglio anche per chi prende la pensione minima, perché grazie al miliardo che risparmieremo potremo aumentare le pensioni minime».