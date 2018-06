Migranti, stallo per le navi Ong Lifeline e Maersk

Tre giorni al largo con 234 migranti a bordo, tra cui 14 donne e 4 bimbi. Ora dalla Lifeline (leggi la sua storia) sarebbe partita la richiesta d'aiuto. «Ci troviamo a sud di Malta in acque internazionali. Alcune forniture sono esaurite, oggi abbiamo assolutamente bisogno di approvigionamenti per la nave. Abbiamo bisogno di farmaci, coperte. Aiutateci».

A POZZALLO TUTTO È PRONTO PER L'ACCOGLIENZA. «La nostra macchina dell'accoglienza è ben rodata ma sarebbe opportuno sapere in anticipo quando si decide uno sbarco di migranti». Ha spiegato il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, che non sa ancora se la nave cargo Alexander Maersk, verrà alla fine autorizzata ad attraccare nel porto ragusano.

SOCCORSI DONNE INCINTA E BAMBINI. Una motovedetta della Guardia costiera con a bordo il medico marittimo Vincenzo Morello, visto lo stallo che riguarda l'Alexander Maersk, nave battente bandiera danese e che si trova a poche miglia dal porto di Pozzallo con oltre cento migranti a bordo, ha raggiunto il cargo e ha prelevato una donna del Sudan all'ottavo mese di gravidanza insieme alla figlia di pochi anni. Insieme a loro anche una bimba di 8 anni disidratata e accompagnata dalla mamma e da un'altra figlia.

IL NO DI MALTA E ROMA. Le trattative tra Italia, Malta e Spagna per ora sono state inutili. Davanti al no di Roma - «La nave fuorilegge Lifeline è ora in acque di Malta, col suo carico di 239 immigrati. Per sicurezza di equipaggio e passeggeri abbiamo chiesto che Malta apra i porti. Chiaro che poi quella nave dovrà essere sequestrata e il suo equipaggio fermato. Mai più in mare a trafficare».aveva twittato Matteo Salvini - la Valletta il 22 giugno ha messo le mani avanti: «Malta non ha coordinato le operazioni di soccorso, né siamo l'autorità competente a farlo», ha dichiarato un portavoce del governo citato dal Times of Malta.

MUSCAT: «LA LIFELINE SI SPOSTI PER PREVENIRE ESCALATION». Sabato è intervenuto il premier maltese Joseph Muscat: «La Lifeline ha violato le regole ignorando le direttive italiane nell'area di ricerca e soccorso davanti alla Libia», ha scritto su Twitter. «Dovrebbe spostarsi dalla sua posizione verso la sua destinazione originaria per prevenire escalation. Nonostante non abbia alcuna responsabilità Malta ha consegnato forniture umanitarie e le forze armate hanno soccorso una persona».