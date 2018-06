Raggi e Lanzalone, "facente finzione" del Campidoglio

RETROMARCIA SU ROMA. Ospite di Porta a Porta, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha appreso in diretta del voto dell'aula Giulio Cesare in favore di una via intitolata ad Almirante. «Se l'Aula l'ha votato... il sindaco prende atto della volontà dell'Aula. L'Aula è sovrana», ha detto. Poi la retromarcia: sui social ha annunciato il passo indietro e il gruppo 5s in Campidoglio ha dichiarato «Roma è antifascista per statuto», nonostante in Assemblea Capitolina avesse votato positivamente alla mozione per l’intitolazione di una strada al segretario del Msi.



LO CHIAMAVANO TRINITÀ. Una raccolta di firme per cambiare gli statuti dei gruppi parlamentari pentastellati e togliere così un po' di potere al capo politico, Luigi Di Maio, già vicepremier e bi-ministro: è questa la partita che, secondo alcune indiscrezioni, si sta giocando tra i parlamentari 5 stelle.



GLI INFAMI NON FINISCONO MAI. Hanno ricevuto i contributi per le vittime del terremoto del Centro Italia senza averne diritto e, in alcuni casi, hanno cambiato la residenza per far figurare l'abitazione danneggiata come prima casa: per questo 120 persone sono indagate dalla Guardia di Finanza di Camerino.



NOVUS REX NOVA LEX. La Tav potrebbe avere le ore contate. Il governo vuole ridiscutere radicalmente la realizzazione della Torino-Lione e del Terzo Valico: sulle due opere «le verifiche sono in corso e nelle prossime settimane potremo dare i primi responsi», è stata l'indicazione giunta dal ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, rispondendo ad alcune interpellanze nel question time alla Camera.



EXTRA OMNES. La nuova mossa di Viktor Orban è ancora una volta contro l'accoglienza. Il premier ungherese, che nei giorni scorsi ha manifestato apprezzamento per l'operato del ministro Salvini, ha inserito nella Carta costituzionale una nuova norma: sarà vietato concedere accoglienza ai migranti, condanne fino a un anno di carcere per chi facilita l'immigrazione irregolare, tasse più alte per le associazioni che si occupano di accoglienza.