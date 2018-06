Milano, Saviano attacca Lega e Movimento 5 stelle

«Censire i rom? Dirlo con quei toni è il suo gioco. Vuol dire lasciare intendere il gioco della stella, il marchio. Significa voglio le liste». Duro il commento di Roberto Saviano al governo targato Lega-M5s dal palco del teatro Burri all’evento Insieme senza muri. «Sui migranti ora si dicono parole come 'Aiutarli a casa loro'. Questa risposta nasconde qualcosa di ambiguo. A casa loro significa lontano da me. Il governo non ha nessun progetto. Anzi, vedo il Movimento 5 stelle stampella di un partito xenofobo», ha aggiunto lo scrittore di Gomorra.

«CHIEDIAMO UN RESTITUTION DAY». Poi un attacco diretto al ministro dell'Interno. «Creiamo un restitution day in cui chiediamo alla Lega la restituzione dei 50 milioni. Salvini dice che è colpa della gestione passata? Non importa, da quella gestione ha avuto tutto. E la campagna elettorale l’ha fatta in continuità. Restituisca, poi si inizia a parlare». Ed è proprio sull'argomento dei fondi che Saviano insiste: «La Lega ha i conti congelati ma come è possibile che questo non sia mai stato un tema?».

LA SCORTA DELLA DISCORDIA. Saviano è tornato a parlare anche del tema della scorta sollevato da Matteo Salvini nei giorni scorsi dagli studi televisivi di Agorà su Rai3. Secondo lo scrittore se contesti il governo «improvvisamente diventi bersaglio e la scorta diventa un elemento su cui misurarsi. È terribile che un ministro parli pubblicamente di protezione, sono temi delicatissimi». Infine l'ennesimo duro attacco: «Non puoi non sapere l’abc del tuo mestiere. Le scorte sono frutto di un lavoro di indagine che va avanti per anni. Non sono intimidito da questa minaccia, è ciò che vorrebbe» (leggi anche: Saviano contro Salvini, polemica sulla scorta).