Vaccini, Salvini, l'irritazione di Giulia Grillo e la spaccatura M5s-Lega

La polemica sui vaccini fa traballare l'alleanza di governo Lega-M5s, nonostante il ministro dell'Interno continui a rassicurare sulla sua tenuta: «È granitica», dice. Tuttavia, l'iperattivismo del segretario del Carroccio e i suoi toni forti, da tempo ormai, egemonizzano l'azione del governo intero, provocando tensioni e malumori e forti cambiamenti negli equilibri interni. Aprendo ogni giorno nuovi fronti di scontro - prima i migranti, poi i rom, quindi Saviano e ora i vaccini- Salvini di fatto è riuscito a colmare il gap con il suo alleato Luigi Di Maio. I sondaggi registrano, infatti, un minisorpasso della Lega, rispetto al M5s che comincia a preoccupare il movimento. Soprattutto - si registra tra i 5 stelle - per l'evidente spostamento dell'asse del governo su una linea più conservatrice.



L'IRRITAZIONE DI GIULIA GRILLO. L'uscita del vicepremier contro 10 vaccini obbligatori definiti «inutili e in parecchi casi pericolosi se non dannosi» ha registrato però un evidente 'sconfinamento' in un campo, quello della salute, oggettivamente non suo, ma di competenza di un ministro M5s, Giulia Grillo, che trattiene a stento la sua irritazione parlando di «polemiche strumentali». La pentastellata, ribadendo che le vaccinazioni sono «fondamentali» ha precisato che si lavorerà alla «revisione dell'impianto della legge Lorenzin».



«LA POLITICA NON FA LA SCIENZA». Grillo ha poi messo in chiaro come in discussione non sia la validità delle vaccinazioni bensì lo strumento più opportuno per utilizzarle: «Stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore capace da una parte di garantire la frequenza dei bambini negli asili nido e che dall'altra parte», ha affermato, «metta al centro del dibattito parlamentare la revisione dell'impianto della normativa». Ma, ha messo in guardia, «le valutazioni di tipo scientifico non competono alla politica. La politica 'non fa' scienza, la scienza la fanno gli scienziati. La politica decide quale strumento vuole utilizzare, se vuole utilizzare l'obbligatorietà e in quale misura». A questo proposito ha ribadito che i vaccini «sono un fondamentale strumento di prevenzione sanitaria primaria» e che «in discussione a livello politico sono solo le modalità migliori attraverso le quali proporli alla popolazione. Tutte le polemiche sono solo strumentali».



DI MAIO E IL CONTRATTO. Su questo tema, ha ribadito anche Di Maio, «il contratto parla chiarissimo: noi vogliamo rivedere il decreto Lorenzin ma nel senso semplicemente di potere assicurare una tutela vaccinale delle persone e soprattutto ai bambini. Poi ognuno ha la sua opinione sui vaccini». A stretto giro è arrivata anche la posizione ufficiale della Lega che, in una nota, definisce «pretestuose» le polemiche dopo le parole di Salvini: «L'inclusione scolastica dei bimbi non vaccinati (per necessità o per scelta)», si ricorda in una nota, «è sia nel programma della Lega che nel contratto di governo». Salvini dal canto suo ha ribadito la legittimità del sui intervento. «Sono papà e 15 giorni fa ho vaccinato mia figlia, tuttavia ho voluto esprimere una mia opinione su questioni che riguardano il contratto di governo e di averne pieno diritto. Non c'è quindi alcuna polemica con gli altri esponenti di governo».