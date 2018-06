Elezioni comunali 2018, affluenza e risultati dei ballottaggi: il live

23.30 - L'AFFUENZA NEI CAPOLUOGHI ALLE 23:

Sondrio 49,69% (primo turno: 58,05%)

Imperia 48,31% (62,79%)

Massa 54,87% (62,44%)

Siena 56,19% (63,08%)

Pisa 55,85% (58,57%)

Ancona 42,67% (54,59%)

Terni 33,26% (41,83%)

Viterbo --% (45,23%)

Avellino 50,32% (71,20%)

Brindisi 40,67% (60,73%)

Teramo 49,99% (67,20%)

23.00 - SEGGI CHIUSI. Si sono chiusi alle 23 i seggi nei 75 comuni in cui il 10 giugno scorso non è stato eletto il sindaco (e nel III municipio della capitale) ed è in corso lo spoglio delle schede. Non è ancora nota l'affluenza definitiva, che alle 19 è stata del 33,38% nei 67 Comuni monitorati dal Viminale, con un forte calo rispetto al primo turno quando l'affluenza era stata del 42,82%. Calo dei votanti anche negli otto comuni siciliani, i cui dati vengono forniti direttamente dalla Regione: 17,3%%, meno 25,45 punti rispetto al primo turno (l'affluenza era stata del 42,75%). Votanti in diminuzione anche nel III Municipio di Roma: 14,73%, contro il 18,44 del primo turno. Sono 14 sono capoluoghi di provincia interessati dalla consultazione - Sondrio, Imperia, Massa, Siena, Pisa, Terni, Viterbo, Brindisi, Avellino, Teramo, Siracusa, Ragusa e Messina - con Ancona l'unico di regione. Nei grandi Comuni al voto è in vantaggio il centrodestra in 29, il centrosinistra in 20, i Cinque Stelle sono al ballottaggio a Ragusa, Avellino, Imola e Terni. Sono 2 milioni e 793mila gli elettori interessati dalla consultazione elettorale. I seggi rimarranno aperti fino alle ore 23, subito dopo lo scrutinio.

20.28 - IN SICILIA AFFLUENZA AL 17%. Negli otto comuni siciliani dove si vota per il ballottaggio per l'elezione dei sindaci l'affluenza alle 19 è del 17,3%%, in calo di 25,45 punti rispetto al primo turno (era stata del 42,75%). Oltre che nei capoluoghi Siracusa, Ragusa e Messina, si vota anche ad Acireale e Adrano in provincia di Catania, a piazza Armerina (Enna), Partinico (Pa), Comiso (RG). A Siracusa l'affluenza è stata del 23,66% (il 10 giugno era del 38,10%, -14,44 punti), a Messina l'affluenza è del (29,12)% (47,34%), a Ragusa è del 29,72% (41,50%, -11,78 punti). Sono chiamati alle urne 521.687 elettori.

20.00 - L'AFFUENZA NEI CAPOLUOGHI ALLE 19:

Sondrio 37,06% (primo turno: 42,73%)

Imperia 38,34% (50,56%)

Massa 17,73% (19,27%)

Siena 41,39% (47,78%)

Pisa 42,09% (43,67%)

Ancona 29,68% (38,25%)

Terni 33,26% (41,83%)

Viterbo 32,74% (45,23%)

Avellino 33,26% (49,22%)

Brindisi 28,47% (43,94%)

Teramo 35,02% (47,36%)

19.44 - AL MUNICIPIO III DI ROMA AFFLUENZA AL 14%. È stata del 14,73% l'affluenza alle ore 19 per il ballottaggio nel III Municipio di Roma Capitale. Il dato è in calo rispetto a quello della stessa ora al primo turno: alle 19 del 10 giugno si era recato alle urne il 18,44% degli elettori. L'affluenza è stata già molto bassa al primo turno, quando a votare alla fine è andato il 26,49%.

19.37 - ALLE 19 AFFLUENZA IN CALO: AL VOLO IL 33%. È stata del 33,38% l'affluenza rilevata alle ore 19 in 67 dei 75 comuni chiamati alle urne per i ballottaggi per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Al primo turno l'affluenza era stata del 42,82%. Dunque il calo è stato di oltre 9 punti percentuali. Il dato non tiene conto dei risultati della Sicilia e del III municipio della Capitale, gestiti direttamente dalla Regione e dal Comune di Roma.

13.10. CROLLO DELL'AFFLUENZA NEL III MUNICIPIO DI ROMA. È del 6,74% l'affluenza alle 12 al ballottaggio per eleggere il presidente del III Municipio di Roma. E' quanto rende noto il sito del Comune di Roma. Rispetto al primo turno alla stessa ora l'affluenza è in calo: a mezzogiorno del 10 giugno alle urne era andato l'8,18% degli elettori.

13.08 - ANCHE IN SICILIA AFFLUENZA IN CALO. Negli otto comuni siciliani dove si vota per il ballottaggio per l'elezione dei sindaci l'affluenza alle ore 12 è del 11,45% in calo del 6,18% (era stata del 17,63%). Oltre che nei capoluoghi Siracusa, Ragusa e Messina, si vota anche ad Acireale e Adrano in provincia di Catania, a piazza Armerina (Enna), Partinico (Pa), Comiso (RG). A Siracusa l'affluenza è stata del 10,20% (il 10 giugno era del 17%), a Messina l'affluenza è del 12,03% (18,78%), a Ragusa è del 12,14% (17,85%). Sono chiamati alle urne 521.687

12.52 - L'AFFUENZA NEI CAPOLUOGHI ALLE 12:

Sondrio 19,50% (primo turno: 21,87%)

Imperia 18,25% (22,29%)

Massa 17,73% (19,27%)

Siena 19,45% (21,50%)

Pisa 20,87% (20,15%)

Ancona 14,24% (17,63%)

Terni 15,00% (18,47%)

Viterbo 14,45% (19,74%)

Avellino 14,12% (20,86%)

Brindisi 14,32% (20,53%)

Teramo 15,41% (20,73%)

12.37 - ALLE 12 AFFLUENZA AL 15,54%. È stata del 15,54% l'affluenza rilevata alle ore 12 in 67 dei 75 comuni chiamati alle urne per i ballottaggi per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Al primo turno l'affluenza era stata del 19,31%. Il dato non tiene conto dei risultati della Sicilia e del III municipio della Capitale, gestiti direttamente dalla Regione e dal Comune di Roma.

9.00 - SALVINI: «CONTO SU DI VOI». «Oggi nei comuni al ballottaggio conto su di voi! #primagliitaliani». È il tweet del ministro Matteo Salvini rivolto agli elettori, in cui posta un video di uno degli appuntamenti della sua campagna elettorale.