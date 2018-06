Migranti, cosa c'è di nuovo nella proposta italiana al vertice Ue

Sulla cooperazione con i Paesi extra Ue, Niger e Libia in primis, Il documento italiano è in continuità con la linea seguita da Roma e dalla Commissione europea finora - negli ultimi anni il governo italiano e la Commissione hanno lavorato in stretto contatto, in particolare con la direzione dell'azione esterna - cioè quella che dipende da Federica Mogherini - che si è occupata della esternalizzazione della crisi migratoria e della gestione della frontiera "nordafricana".

MANDATO POLITICO PER ACCORDI EXTRA UE. L'idea dei campi di protezione nei Paesi di transito è stata lanciata dall'Ue al vertice di Abidjan, in Costa d'Avorio, del 29 e 30 novembre 2017. E da allora l'Unione europea lavora in collaborazione con l'organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) e l'Unhcr, l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, in quella che viene chiamata ufficialmente "evacuazione" della Libia e che prevede la selezione delle domande di asilo dei rifugiati in Niger. Lo stesso si può dire per i continui richiami dell'Italia, seppure non proprio ascoltati, alla necessità di finanziare il Trust fund per l'Africa, cioè il fondo con cui paghiamo progetti di sviluppo e apparati militari per controllare i confini dei Paesi del Sahel. Senza parlare degli accordi con la Libia che hanno fatto crollare gli sbarchi e che rappresentano la mossa più apprezzata dai partner europei. Fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che il documento di Conte è stato la base di discussione di tutto il primo giro di confronto del summit. Era però anche la dimensione più semplice da affrontare. Quella che, almeno sulla carta, mette tutti d'accordo e su cui al massimo ci sarà un'accelerazione. L'Italia ha però ottenuto un mandato politico a negoziare con la Libia: Merkel ha specificato che i Paesi che stringono accordi con Paesi extra Ue lo fanno con una delega da parte di tutti i Paesi Ue.

GIOCO A CARTE SCOPERTE. Per un punto di vero scontro, bisogna andare oltre. E anche qui non si tratta di novità: il superamento del principio di primo ingresso sancito nel regolamento di Dublino, cioè il principio per cui è il Paese di approdo ad essere responsabile per il migrante, è da tempo stato messo in discussione dall'Italia e non solo dall'Italia: ad esempio anche la riforma di Dublino approvata dal parlamento europeo lo supera. Ovviamente è una proposta che l'Italia ha fatto bene a ribadire, anche se difficilmente troverà il sostegno della maggioranza degli altri Paesi europei. La novità è piuttosto nel fatto che Roma riconosce che i rifugiati sono solo il 7% del totale. Si gioca dunque a carte scoperte.