Vertice europeo sui migranti, propaganda incrociata senza risultati

Si sono presentati di fronte alla stampa uno dopo l'altro, Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron. Il primo arrivato per presentare la «proposta italiana», il secondo per trovare una «soluzione europea». E se ne sono andati allo stesso modo, sideralmente distanti sull'approccio per affrontare l'emergenza migranti. Conte ha espresso «soddisfazione», con fonti di Palazzo Chigi a ribadire come tutti durante il mini vertice Ue avessero discusso nella cornice della proposta di Roma. Macron ha invece persino negato che ci sia stata la presentazione di una strategia: «Non c'è stato nessun piano sul tavolo. Tutti hanno espresso le loro opinioni». Di certo la proposta italiana, l'unica circolata tra i giornalisti, ha poco di nuovo e molto ha dei piani messi a punto dalle istituzioni Ue finora, tanto che la comunicazione aggressiva di Roma ha provocato un certo fastidio a Bruxelles. Ma la propaganda contrapposta dei vertici europei non lascia scampo. E così, mentre come spesso accade ognuno ha provato a intascarsi la medaglia del vincitore, la voce più credibile è quella di chi politicamente sta rischiando di più: la cancelliera tedesca Angela Merkel.

LA VIRATA DI MERKEL. Attivissima nel cercare di preservare la sua leadership in una crisi politica ormai eclatante - l'ultimo allarme lo ha lanciato la Die Welt: il candidato Csu in Baviera Markus Söder non la vorrebbe nemmeno agli eventi della campagna elettorale, preferendole il premier austriaco Sebastian Kurz -, all'ingresso del vertice la leader tedesca ha dichiarato: «Sappiamo che non ci saranno soluzioni a 28, servono accordi bilaterali o trilaterali in funzione di quello che è importante per ciascun Paese». Alla fine ha provato a virare il tiro: «Cerchiamo una soluzione europea e, ove possibile, vogliamo riunire coloro che sono disposti a sviluppare un quadro d'azione comune». Ma cosa resti di questo mini-summit, in cui all'urgenza politica di superare lo stallo di Dublino si è sommata l'urgenza dell'operazione di salvataggio della cancelliera, lo ha riassunto il premier spagnolo Pedro Sanchez: «Non abbiamo effetti concreti».