Vertice Ue sui migranti: al via l'incontro tra i leader europei

A Bruxelles al Palais Berlaymont si è tenuto l'atteso mini-vertice sulla gestione dei migranti, il futuro dell'Ue e anche la poltrona della cancelliera tedesca Angela Merkel. Arrivando al summit, il premier italiano Giuseppe Conte ha spiegato che per andare avanti è necessario superare completamente il regolamento di Dublino, un punto su cui negli ultimi anni tutto l'arco parlamentare italiano sembra concordare.

Uscendo dal vertice i leader hanno rilasciato pochissime dichiarazioni. Il premier spagnolo Pedro Sanchez si è limitato a dire di aver registrato «la proposta di Conte» di averne «discusso» e si è detto pronto a studiarla. Sanchez ha anche detto che «a sensazione che ha avuto partecipando alla riunione odierna è stata positiva, «Abbiamo trovato dei punti di unione e abbiamo fatto un buon passo in avanti. La conversazione è stata franca, ma tutti siamo concordi nell'avere una visione europea e su come affrontare il tema migranti».

MERKEL: «LA RESPONSABILITA' È DI TUTTI». La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto di aver trovato «molta buona volontà» per discutere e superare i disaccordi sul tema migranti evidenziando anche la convergenza registrata sulla necessità del rafforzamento delle frontiere esterne e sul fatto che, sul tema migranti, «la responsabilità è di tutti: nessun Paese deve prendersi il peso da solo».

MUSCAT: «MEGLIO DEL PREVISTO». Il premier maltese Joseph Muscat, lasciando il vertice di Bruxelles, ha detto che «è andata meglio di quanto atteso. Spero che questa riunione serva allo scopo di capirci meglio per la settimana prossima». Muscat ha sottolineato che «non servono dichiarazioni di alto livello, quello di cui abbiamo bisogno è azioni concrete. Se non prendiamo delle decisioni, ci sarà una escalation. Ma abbiamo registrato una volontà» in questa direzione, ha concluso.

CONTE: «ESPRESSA GIUSTA DIREZIONE». Il presidente del Consiglio italiano ha scelto twitter per esporre il suo pensiero sulla riunione: «Si è conclusa la riunione informale sul tema migrazione a Bruxelles e rientriamo a Roma decisamente soddisfatti. Abbiamo impresso la giusta direzione al dibattito in corso. Ci rivediamo giovedì al Consiglio Europeo».

MACRON: «QUALCUNO GIOCA CON LA PAURA». Più critica la posizione del presidente francese Emmanuel Macron: «Alcuni cercano di strumentalizzare la situazione dell'Europa per creare una tensione politica e giocare con le paure», ha detto dopo l'incontro. «La mia posizione è che non nasconderò mai la verità ai miei concittadini», ma che bisogna «avere una posizione efficace ed umana».

VERTICE CONSLUSO SENZA SINTESI. L'incontro si è concluso senza una sintesi scritta, come peraltro era previsto dopo l'accantonamento della bozza qualche giorno fa. La riunione era sta concepita suddivisa in tre round: il primo sulla dimensione esterna del dossier, il secondo sul controllo delle frontiere esterne e il terzo sulla dimensione interna, tema che include anche movimenti secondari e redistribuzione dei migranti.

SCONTRO TRA ITALIA E IL FRONTE SPAGNA-FRANCIA. Il vertice, dopo una lunga sessione dedicata al primo round e aperto con l'illustrazione, da parte di Conte, della proposta italiana, nel tardo pomeriggio ha poi avuto una netta accelerazione dedicando molto meno tempo al secondo e terzo round. Nel corso del vertice, oltre a quella italiana, è emersa anche la proposta franco-spagnola stilata il 23 giugno nel corso dell'incontro tra Emmanuel Macron e Pedro Sanchez. Proposta che, a dispetto della strategia italiana, prevede di tenere nei Paesi europei i "centri chiusi" di accoglienza. Con l'Italia che ha ribadito il suo "no" alla proposta franco spagnola. Fonti del governo italiano si dicono, pur nella mancanza di un passo avanti concreto, soddisfatti per aver ottenuto, nel corso del vertice, che il tema dei movimenti secondari non sia stato trattato in maniera prioritaria rispetto all'emergenza sbarchi.

Le dichiarazioni prima dell'incontro, Conte: «Superare Dublino»

CONTE: «DUBLINO PENSATO PER EMERGENZA». «Sono qui per presentare la proposta italiana, ha dichiarato il primo ministro al suo arrivo». Una proposta, ha argomentato, che mira a «una puntuale politica di regolazione dei flussi che sia realmente efficace e sostenibile e al totale superamento del regolamento di Dublino, che noi riteniamo legato ad un quadro emergenziale» quando invece vogliamo una gestione «strutturale». Prima di arrivare all'incontro Conte aveva rilanciato su twitter : «Sono appena arrivato a Bruxelles per portare la proposta italiana sul tema immigrazione: European Multilevel Strategy for Migration. L'Italia in Europa è chiamata ad una sfida cruciale. E vi garantisco che sarà un radicale cambio di approccio sul tema».

SANCHEZ: «NOSTRO ATTEGGIAMENTO COSTRUTTIVO». «È la prima riunione a cui prende parte il neo governo spagnolo sul tema della migrazione che ci tocca da vicino, il nostro atteggiamento è costruttivo per apportare una soluzione rivendicando valori europei come la solidarietà ed il rispetto dei diritti umani. Ci vuole una risposta europea a questa sfida», è stato invece il commento del premier spagnolo Pedro Sanchez entrando al mini summit. «Il dialogo e la cooperazione che abbiamo con la Francia è una buona sintonia», ha aggiunto Sanchez».

MACRON: «MAI DIMENTICARE I VALORI UE». Il presidente francese Emmanuel Macron, arrivando al minisummit si è limitato a dire: «Non ci dimentichiamo mai chi siamo e da dove veniamo, non ci dimentichiamo mai i nostri principi e i nostri valori e su questo punto sono» irremovibile, e cerchiamo «l'efficacia» nelle soluzioni «perché siamo garanti della coesione dei nostri popoli». «L'Europa», ha aggiunto, «vive una crisi politica» legata al tema della migrazione, «occorre avere qualche idea chiara e semplice per risolverla. La prima è che abbiamo dei valori fondanti, e ogni volta che sono stati traditi, abbiamo creato il peggio». «Dobbiamo trovare una soluzione europea sui migranti e si costruirà solo attraverso la cooperazione dei Paesi dell'Ue, che si tratti di una collaborazione a 28 o tra più Stati che decidono di andare avanti assieme. Questo richiede la responsabilità di ciascuno e spirito di solidarietà per condividere il peso che alcuni Paesi conoscono», ha concluso.

MERKEL: «SERVE TROVARE ACCORDI BI-TRILATERALI». «Oggi è un incontro molto importante» per trovare «accordi bilaterali e trilaterali» sul tema della migrazione, «l'aspettativa è che si possa trovare una soluzione comune in questi giorni», in vista del vertice europeo di giovedì 28 giugno, ha spiegato la cancelliera tedesca Angela Merkel arrivando all'incontro. «Sappiamo che non esiste ancora una soluzione europea, quindi si tratta di trovare accordi bilaterali, di come possiamo aiutarci a vicenda e trattarci reciprocamente in modo equo e onesto», ha sottolineato Merkel.

«PARLEREMO ANCHE DI MOVIMENTI SECONDARI». La cancelliera ha ribadito amche che la discussione verte «sulla migrazione primaria, vale a dire sugli arrivi dei migranti in Ue», ma anche «sui loro movimenti secondari». Proprio sui movimenti secondari, ovvero gli spostamenti dei migranti tra un Paese e l'altro dell'Unione, Merkel è sotto pressione in Germania, con il ministro dell'Interno, il bavarese Horst Seehofer, che intende procedere ai respingimenti decisi a livello nazionale se non si troverà un accordo in Ue.