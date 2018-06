Vigilia tesa quella del mini-vertice sui migranti di Bruxelles. Mentre Roma e La Valletta continuano il braccio di ferro sulla Lifeline e un altro cargo battente bandiera danese è fermo davanti a Pozzallo, e Angela Merkel ammette di non nutrire speranze sul raggiungimento di un accordo a 28, continuano le schermaglie a distanza tra Italia e Francia dopo le stilettate volate tra il vicepremier Luigi Di Maio e il presidente francese Emmanuel Macron.

SALVINI: «IL SÌ DELL'ITALIA NON È SCONTATO». Per il ministro dell'Interno Matteo Salvini «il risultato delle trattative sui migranti in Ue, dal punto di vista dell'Italia, è ancora aperto». E in una intervista allo Spiegel aggiunge: «La differenza col passato è che l'approvazione dell'Italia non è garantita a priori. Noi siano pronti a trattare, punto per punto». In mattinata aveva poi twittato secco: «Certe navi si devono scordare l'Italia, stop al business dell'immigrazione clandestina! La musica è cambiata, io ce la metto tutta».

LA LINEA DI MACRON. Da Parigi, dove ha incontrato il premier spagnolo Pedro Sanchez, Emmanuel Macron passa al contrattacco e come già avvenuto per il caso Aquarius (leggi anche: Migranti Aquarius portati a Valencia da navi della Marina italiana) bacchetta Italia e Malta. «Chiediamo di non gestire caso per caso, proporremo domani uno schema chiaro: che lo sbarco di migranti rispetti le regole e i principi umanitari di soccorso e che avvenga nel porto sicuro più vicino», ha dichiarato a margine dell'incontro all'Eliseo con il premier spagnolo, Pedro Sanchez elogiato per «l'eccellente cooperazione che abbiamo con la Spagna» sull'accoglienza dei migranti.

«NESSUNA CRISI MIGRATORIA IN ITALIA». «Bisogna essere chiari e guardare le cifre. L'Italia non sta vivendo una crisi migratoria come c'era fino al 2017», ha aggiunto Macron (leggi anche: migranti, le cifre Ocse). Poi una stilettata diretta a Salvini: «Chi dice il contrario, dice una bugia». Il presidente francese ha sottolineato che gli sbarchi rispetto all'anno scorso sono calati dell'80%. Per Macron, al contrario, l'unica crisi «è quella che l'Europa sta vivendo sul piano politico» e scaturita da «estremisti che giocano sulle paure. Ma non bisogna cedere nulla allo spirito di manipolazione o ipersemplificazione della nostra epoca».

LA PROPOSTA FRANCO-SPAGNOLA. Intanto Francia e Spagna hanno intenzione di proporre, al vertice europeo sui migranti di domenica 24 giugno, l'istituzione di centri chiusi sul territorio europeo presenti nei Paesi di primo sbarco. «I centri dovranno avere mezzi europei che consentano una autonomia finanziaria immediata, un'istruzione rapida dei dossier, una solidarietà europea in base alla quale ogni Nazione prenda in modo organizzato le persone che hanno diritto all'asilo», ha spiegato ancora Macron. Si tratterebbe di una soluzione «intergovernativ, può darsi che un giorno diventi europea ma non siamo costretti ad aspettare, non è una regola che sarebbe gestita dalla Commissione a 27».

«SANZIONI IN CASO DI NON SOLIDARIETÀ». Macron, si è detto favorevole anche alla possibilità di introdurre sanzioni finanziarie nei confronti dei paesi dell'Unione europea che si rifiutino di accogliere i rifugiati. «Non ci possono essere paesi che beneficiano massicciamente della solidarietà dell'Ue e che rivendicano poi il loro egoismo nazionale quando si tratta di temi migratori».

SANCHEZ: «ITALIA ANTI-UE ED EGOISTA». Il premier socialista spagnolo, Pedro Sanchez, in una lunga intervista al quotidiano El Pais ha detto che nell'Unione europea «ci sono governi come quello italiano che stanno facendo politiche anti-europee e dove l'egoismo nazionale è più diffuso». Secondo Sanchez, però, «questo ha anche a che fare con la mancanza di solidarietà dimostrata in precedenza dall'Ue nei riguardi di un Paese che ospita già mezzo milione di esseri umani provenienti dalle coste libiche».

«SPAGNA NON PU' RISPONDERE DA SOLA».«L'eurofobia», secondo il premier spagnolo, «è la principale sfida dell'Ue». E in questo solco Sanchez ha collocato, appunto, l'Italia. A una domanda, se, da quando l'Italia respinge gli sbarchi, la Spagna accoglierà di più, il premier ha risposto: «Noi (spagnoli) non saremo insensibili a queste tragedie umanitarie, ma è evidente che la Spagna non può rispondere da sola». Per Sanchez, «bisogna fare fronte a questa crisi col concerto europeo. Non si possono dare risposte unilaterali. Noi con l'Aquarius abbiamo risposto a una chiamata alla solidarietà. Ma una cosa è una crisi umanitaria, altra cosa è la politica nei confronti dei migranti. Perché la politica migratoria ha bisogno invece di una risposta comune, europea».

LA REAZIONE ITALIANA. Non sono passate inosservate le parole del numero uno francese. Pronta infatti la recplica del vicepremier Salvini: «Se per l'arrogante presidente Macron questo non è un problema, lo invitiamo a smetterla con gli insulti e a dimostrare la generosità con i fatti aprendo i tanti porti francesi e smettendo di respingere donne, bambini e uomini a Ventimiglia».