Alberto Forchielli sulla crisi del Pd e l'ascesa della destra

D. Anche in Emilia-Romagna il Pd sta perdendo terreno. Secondo lei perché?

R. Credo per le stesse ragioni, però Imola l'ho vissuta proprio sulla mia pelle. Davvero quando ho sentito i miei amici in coro dire «basta, non ce la facciamo più» e un grande padre della sinistra imolese, di quelli seri, criticare fortemente il partito ho capito che il M5s avrebbe vinto.



D. L'alternativa al Pd però è Salvini con a traino il M5s. Cosa ne pensa delle politiche del leader della Lega?

R. Mentre Salvini sull'irrigidimento dell'immigrazione, il giro di vite alla criminalità e pure sull'erezione di alcune barriere di protezione commerciali mi trova d'accordo, sulla politica economica proprio no.



D. Non la convince il neo-sovranismo?

R. Salvini dice di voler nazionalizzare l'Alitalia. Ma, dico io, se perde soldi da 50 anni ed è stecchita nella bara cosa pensi di fare? L'altro giorno Luigi Di Maio in visita alla Menarini (azienda produttrice di autobus, ndr), a Bologna, ha detto: la nazionalizzeremo. Ma se è cotta e defunta da 20 anni! È una cosa che non sta né in cielo né in terra. E poi questi discorsi di chiudere l'Ilva, bloccare la Tav, insistere sui settori strategici... ma in Italia di strategico non è rimasto nulla. Il fatto è che non bisognava nazionalizzare 30 anni fa. Ora è un ritorno al passato e basta.



D. Eppure lo chiamano il governo del cambiamento.

R. Abbiamo avuto le partecipazioni statali che sono state un disastro. Ce ne siamo liberati a grandissima fatica e adesso che abbiam le pezze al c**o che facciamo? Torniamo indietro agli Anni 50? Ho 62 anni, ho fatto le privatizzazioni all'Iri, conosco quel mondo. L'idea di tornare lì mi fa rabbrividire. E poi la destra sovranista era la destra di Mussolini...



D. Siamo a questo punto?

R. In campo economico il duce è stato un disastro inenarrabile. L'economia del Ventennio è stata una barzelletta. Abbiamo fatto la Prima guerra mondiale con i nostri cannoni che più o meno si scambiavano i colpi coi cannoni austriaci. Siamo arrivati 20 anni dopo, alla Seconda guerra mondiale, con i nostri carriarmati che sembravano scatole di sardine, ci siamo presentati coi biplani di tela. Siamo regrediti industrialmente. Le ricette di questa destra mi ricordano tanto la politica economica mussoliniana. Tra l'altro in un mondo più integrato e internazionale.



D. E quale sarebbe per lei la ricetta da seguire?

R. Puntare sulla conoscenza, creare poli di eccellenza. Ormai il mondo va in questa direzione e tu che fai? Dici di voler nazionalizzare un'azienda di autobus che è finita? Ma questi sono fuori dai coppi. Qui torniamo alla Romania Anni 60. Ci saranno le vetrine con le prugne di cartone, usciranno le Fiat di latta, rifaremo la Balilla ma 4.0. È imbarazzante.